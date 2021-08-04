Приготуйте шашлики, спечіть картоплю, спаліть дачне сміття або ж просто зберіться з друзями і посидьте у гостинного вогню на природі.

Як облаштувати вогнище на дачі / Фото: Колаж: Сьогодні

Літо ще в розпалі, але у серпні і ближче до осені ночі стають прохолодніше. І вечорами вже не так жарко сидіти біля багаття. Якщо у вас ще немає цього прекрасного вогнища на відкритому повітрі, саме час задуматися про облаштування кострища на дачі.

Вогнище можна використовувати для приготування шашликів, юшки, печеної картоплі, солодкого маршмеллоу, а ще для душевних посиденьок біля вогня під звук гітари і дзвін комарів.

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Головне, про що слід пам'ятати, влаштовуючи вогнище – це його безпечність. Але і про естетичну сторону не варто забувати.

Загальні правила для побудови кострища:

Обов'язково зону вогнища слід обладнати з дотриманням протипожежних норм. Майданчик можна засипати щебенем, галькою, гравієм або викласти плиткою.

Нікому не повинен заважати дим від багаття.

Відстань від будинку або господарських будівель має бути не менше 3,5 метрів.

У безпосередній близькості від вогню не повинні рости дерева або кущі.

Також вибране місце має бути тихим.

Як облаштувати вогнище на дачі: лайфхаки

Лайфхак 1. Бочка

Як облаштувати вогнище / Фото: Pinterest

Зручна і практична річ для обладнання кострища на дачі – бочка. Металеве кільце закопується в землю, засипається гравієм, а ззовні зміцнюється камінням.

Лайфхак 2. Цегла

Як облаштувати вогнище / Фото: Pinterest

Простий надійний варіант – зробити вогнище із вогнетривкої цегли. Для такого варіанту викопується яма, утрамбовується дно і викладається цеглою.

Лайфхак 3. Цегляний колодязь

Як облаштувати вогнище / Фото: Pinterest

Інший варіант – викласти цеглини у вигляді колодязя. Це надземне вогнище з хорошою тягою за рахунок отворів, які залишаються між камінням.

Лайфхак 4. Переносне вогнище

Як облаштувати вогнище / Фото: Pinterest

Такий мобільний варіант вогню дуже зручний для невеликої дачі, де кожен метр на рахунку. Захотіли запалити багаття – винесли з сараю казан і встановили. За непотрібністю – забрали назад.

Лайфхак 5. З поличками

Як облаштувати вогнище / Фото: Pinterest

Вогнище зручно облаштувати з поличками для дров та іншого інвентаря, щоб не потрібно було бігати за ними далеко або ж щоб вони не валялися під ногами.

Лайфхак 6. З клумбою

Як облаштувати вогнище / Фото: Pinterest

Стильно виглядає вогнище, комбіноване з клумбою. Воно органічно вписується в дачний комплекс. Важливо, щоб була дотримана безпечна відстань до легкозаймистих предметів і рослин.

Лайфхак 7. Вогнище з ланцюга

Як облаштувати вогнище / Фото: Pinterest

Спробуйте закувати вогонь у ланцюг. Виглядає це масивно й ефектно.

Лайфхак 8. Кутове багаття

Як облаштувати вогнище / Фото: Pinterest

Форма вашого вогнища може бути довільною – круглою, квадратною і навіть кутовою. Головне – щоб вона вписувалася в декор дачної ділянки.

Дивіться відео, як можна охолодити приміщення в спеку:

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