Літо ще в розпалі, але у серпні і ближче до осені ночі стають прохолодніше. І вечорами вже не так жарко сидіти біля багаття. Якщо у вас ще немає цього прекрасного вогнища на відкритому повітрі, саме час задуматися про облаштування кострища на дачі.
Вогнище можна використовувати для приготування шашликів, юшки, печеної картоплі, солодкого маршмеллоу, а ще для душевних посиденьок біля вогня під звук гітари і дзвін комарів.
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Головне, про що слід пам'ятати, влаштовуючи вогнище – це його безпечність. Але і про естетичну сторону не варто забувати.
Загальні правила для побудови кострища:
- Обов'язково зону вогнища слід обладнати з дотриманням протипожежних норм. Майданчик можна засипати щебенем, галькою, гравієм або викласти плиткою.
- Нікому не повинен заважати дим від багаття.
- Відстань від будинку або господарських будівель має бути не менше 3,5 метрів.
- У безпосередній близькості від вогню не повинні рости дерева або кущі.
- Також вибране місце має бути тихим.
Як облаштувати вогнище на дачі: лайфхаки
- Лайфхак 1. Бочка
Зручна і практична річ для обладнання кострища на дачі – бочка. Металеве кільце закопується в землю, засипається гравієм, а ззовні зміцнюється камінням.
- Лайфхак 2. Цегла
Простий надійний варіант – зробити вогнище із вогнетривкої цегли. Для такого варіанту викопується яма, утрамбовується дно і викладається цеглою.
- Лайфхак 3. Цегляний колодязь
Інший варіант – викласти цеглини у вигляді колодязя. Це надземне вогнище з хорошою тягою за рахунок отворів, які залишаються між камінням.
- Лайфхак 4. Переносне вогнище
Такий мобільний варіант вогню дуже зручний для невеликої дачі, де кожен метр на рахунку. Захотіли запалити багаття – винесли з сараю казан і встановили. За непотрібністю – забрали назад.
- Лайфхак 5. З поличками
Вогнище зручно облаштувати з поличками для дров та іншого інвентаря, щоб не потрібно було бігати за ними далеко або ж щоб вони не валялися під ногами.
- Лайфхак 6. З клумбою
Стильно виглядає вогнище, комбіноване з клумбою. Воно органічно вписується в дачний комплекс. Важливо, щоб була дотримана безпечна відстань до легкозаймистих предметів і рослин.
- Лайфхак 7. Вогнище з ланцюга
Спробуйте закувати вогонь у ланцюг. Виглядає це масивно й ефектно.
- Лайфхак 8. Кутове багаття
Форма вашого вогнища може бути довільною – круглою, квадратною і навіть кутовою. Головне – щоб вона вписувалася в декор дачної ділянки.
Дивіться відео, як можна охолодити приміщення в спеку:
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