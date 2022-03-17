Як зробити холодний парник: ТОП-5 простих порад

Як зробити холодний парник / Фото: Pinterest, Unsplash, Колаж: Сьогодні

З початком весняного сезону у дачників з'являється багато роботи. Простежити за сходами та захистити їх від холоду, вітру, перепадів температури допоможе холодний парник , який легко зробити власноруч.

Це невисока конструкція у вигляді короба або ящика без дна встановлюється безпосередньо на землю і з висадженими рослинами. Для зручності холодний панік оснащений прозорим дахом, який легко знімається.

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Навесні холодний парник забезпечує раннє проростання насіння , а восени може захистити рослини після настання холодів. Також його застосовують для акліматизації саджанців, які були вирощені у приміщенні – у парнику їм не страшна різка зміна температур.

Як побудувати холодний парник: лайфхаки

Лайфхак 1. Матеріали для каркасу

Як зробити холодну парник / Фото: pinterest

Раму для парника найчастіше роблять із дерева – воно зручне тим, що його можна легко підпиляти до потрібного розміру. Також для каркасу можна використовувати пластик, бетонні блоки, цеглу та інші будівельні матеріали, які є в наявності. Прослідкуйте, щоб вони не були токсичними та не заразили ґрунт. Наприклад, дерево має бути пофарбоване безпечною фарбою.

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Лайфхак 2. Кришка

Як зробити холодну парник / Фото: pinterest

Споруджуючи короб без днища, заздалегідь продумайте, із чого буде кришка теплиці. Практично та вигідно використовувати старі віконні рами , а також скляні двері. Якщо немає скла – заскліть їх, поставте прозорий пластик або затягніть плівкою. Кришка має бути знімною або відкидною, щоб легко регулювати температуру в парнику: вдень відкривати, а вночі закривати.

Лайфхак 3. Форма парника

Як зробити холодну парник / Фото: pinterest

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Традиційно таку теплицю роблять прямокутної та квадратної форми з метою економії місця. Хоча, якщо використовувати для основи покришки – парник може бути круглим. Можна залишити його плоским або зробити кришку під невеликим кутом у бік сонця, щоб у парник потрапляло більше сонячних променів. Логічно розмір основи теплиці підігнати під розміри кришки, що вже є , а не навпаки.

Лайфхак 4. Місце

Як зробити холодну парник / Фото: pinterest

Холодний парник встановлюється в саду на хорошому ґрунті , куди потрапляє багато сонячного світла До речі, якщо дозволяє конфігурація ділянки, можна встановити подібну теплицю на схилі, використовуючи лише скляний верх.

Лайфхак 5. Рослини

Як зробити холодну парник / Фото: pinterest

Які ж рослини можна вирощувати у холодній теплиці? Це насамперед ті, що вегетують за низьких температур : рукола, мангольд, салат, шпинат, листова гірчиця, ранній кріп, петрушка, цибуля, весняна редиска, розсада капусти та квіткова розсаду. Посіви ранньої зелені можна робити кожні кілька тижнів, як тільки температура ґрунту в парнику досягне 8-10 градусів. Перевірити її можна звичайним термометром.

Раніше ми розповідали, як зробити контейнери для насіння та розсади з підручних засобів.