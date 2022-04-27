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Які добрива вносять навесні у ґрунт: поради дачникам

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27 квітня, 16:57
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За рахунок добрив ґрунт насичується поживними речовинами, а рослини добре розвиваються та плодоносять
Удобрення ґрунту навесні
Удобрення ґрунту навесні / Фото: Pinterest, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Догляд за городом, садом, деревами, кущами та квітами обов'язково має включати добрива. Їх потрібно вносити, починаючи з весни. Які речовини і в якій порції найкорисніші для рослин, дізнайтеся в нашій статті.

Чим підгодувати дерева навесні

Підживлення навесні та види добрив / Фото: pexels
Підживлення навесні та види добрив / Фото: pexels

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За зиму з ґрунту йдуть накопичені за минулий сезон поживні речовини, насамперед – азот , який є важливим для нарощування зеленої маси. Тому деревам потрібне поповнення цих запасів. Для цього використовують один із розчинів:

  • 5%-вий розчин сечовини, аміачної селітри або пташиного посліду із розрахунку 5 л на 1 кв. м ствольного кола;
  • 500 г гною, розведеного в 2 л води з розрахунку на 1 кв. м ствольного кола;
  • поповнити запаси азоту можна позакореневим підживленням, обприскавши дерева сечовиною. Для яблунь беруть 0,3%-вий розчин, для груш – 0,1%-вий, для кісточкових дерев – 0,5%-вий.

Чим підгодувати кущі навесні

Які добрива вносять навесні у ґрунт / Фото: pexels
Які добрива вносять навесні у ґрунт / Фото: pexels

Ягідні кущі протягом весни підгодовують двічі – кореневим та позакореневим методом.

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  • Перше підживлення роблять азотистими добривами після набухання бруньок. Для цього беруть 30 г аміачної селітри або 50 г сульфату амонію на 1 кв. м.
  • Наприкінці весни ягідникам роблять позакореневе підживлення 1%-ми розчинами сірчанокислого калію та суперфосфату, а також мікроелементами: 0,1%-вий розчин сірчанокислого марганцю та 0,01%-вий розчин борної кислоти.

Як робити весняне підживлення городу

Які підживлення вводити і коли / Фото: pexels
Які підживлення вводити і коли / Фото: pexels

Своєчасне удобрення овочевих грядок стимулює гарне зростання культур, підгодовує, береже від захворювань. Важливо правильно підібрати поєднання органічних та мінеральних добрив для городу – так овочі рівномірно нарощуватимуть кореневу систему та листя.

Перепрілий гній або компост вносять за 3-4 тижні до посадки овочів із розрахунку 1 відро на 1 кв. м.

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Мінеральні добрива потрібно внести безпосередньо перед перекопуванням землі або посадкою рослин із розрахунку на 1 кв. м:

  • 30-35 г азотних добрив (аміачна селітра, карбамід або сечовина);
  • 25 г фосфорних добрив (суперфосфат, амофос);
  • 20 г калійних речовин (сірчанокислий калій, калімагнезія, калімаг) або 1 склянка деревної золи.

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