Як зробити новорічні іграшки власноруч: ТОП-10 яскравих ідей з фото

Як зробити ялинкові іграшки на Новий рік 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Наближається Новий рік 2022. Саме час починати до нього готуватися, продумувати вбрання, подарунки, прикраси та оформлення оселі для святкової зустрічі.

Пропонуємо вам безліч ідей, як можна зробити новорічні іграшки та ялинкові прикраси власноруч із доступних матеріалів. Обов'язково залучайте дітей до творчого процесу, вони, напевно, придумають і підкажуть цікаві варіанти, як прикрасити дім на Новий рік-2022.

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Як зробити ялинкові іграшки: лайфхаки

Лайфхак 1. Ароматні прикраси

Як зробити ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Новий рік у багатьох людей асоціюється з пряним та цитрусовим ароматом . Вам знадобиться кілька плодів із яскравим насиченим кольором: помаранчевий або червоний апельсин, можна взяти невеликий червоний грейпфрут, жовтий лайм із зеленою шкіркою, лимон. Тонко поріжте фрукти та прикрасьте спеціями – гвоздикою, бадяном, анісом, корицею. Висушіть їх у духовці або природним шляхом, а потім нанизайте на нитки і розвішайте на ялинці або по всьому будинку.

Лайфхак 2. Цитрусові іграшки

Як зробити ялинкові іграшки / Фото: pinterest

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Інший варіант – більш економний та раціональний. М'якоть можна з'їсти , а ось шкірку заздалегідь обережно очистіть з плодів, виріжте з неї красиві фігурки, покладіть під прес і висушіть. А потім можна прикрашати ялинку чи зробити цілі гірлянди.

Лайфхак 3. Паперові зірочки

Як зробити ялинкові іграшки / Фото: pinterest

А ще сніжинки, квіточки та інші цікаві фігурки можна зробити, складаючи смужки паперу в гармошку , вирізуючи візерунки та з'єднуючи по колу за допомогою клею, скотчу чи нитки. Комбінуйте різні кольори і фактури, а також не забувайте про бусинки, паєтки і блискітки.

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Лайфхак 4. Пробкові ялинки

Як зробити ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Якщо у вас є звичка не викидати винні пробки , то тепер їх можна використати у творчості. Поріжте пробку на кілька кружечків, склейте між собою, обв'яжіть мотузкою і прикрасьте бантом – і готова мініатюрна ялинка.

Лайфхак 5. Дерев'яні лижі

Як зробити ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Для виготовлення цього мініатюрного спортивного інвентарю вам знадобляться палички від морозива та зубочистки , а також трошки новорічної фурнітури для прикраси. Розфарбуйте лижі, намалюйте сніжинки, приклейте петельки для палиць і можна вішати на ялинку.

Лайфхак 6. Котушки побажань

Як зробити ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Напишіть багато теплих, світлих, радісних та приємних новорічних побажань, можна навіть заготовити їх цілі рулони – для кожного члена сім'ї. А потім намотайте на котушки від ниток і розвішайте на ялинці.

Лайфхак 7. Символ року

Як зробити ялинкові іграшки / Фото: pinterest

На святковій ялинці, звичайно ж, має бути символ 2022 року Тигр . Нехай навіть і зовсім крихітний. Якщо ви товаришуєте з крючком і нитками – це справа одного вечора. Найпростіше обв'язати кульку, але можна знайти іншу схему в'язання.

Лайфхак 8. Новорічні шишки

Як зробити ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Вам навіть робити практично нічого не потрібно – природа все вигадала сама ! Візьміть шишки, вберіть їх різнокольоровими кульками – із пластику, паперу, бусинок, ниток чи повсті. Такі ялинки можна розвісити на велику ялинку або встановити на підставку та поставити на поличку.

Лайфхак 9. Вишиті іграшки

Як зробити ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Ялинку можна вбрати навіть вишивкою. Головне – ефектно її оформити . Зробіть для вишитої картинки мініатюрну рамочку у вигляді віконця і для натуральності посипте сніжинками-пінопластом.

Лайфхак 10. Зірки мотанки

Як зробити ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Теплі, ніжні, м'які ялинкові іграшки виготовляються дуже просто. З картону виріжте основу, а потім намотайте на неї побільше ниток. Можна розпустити старий светр чи непотрібний шарф. Зірочки можна зробити однаковими за розміром або різними, строкатими або однотонними, з прикрасами і без.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.