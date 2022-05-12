Як схрещувати рослини: основні правила

Як правильно схрещувати рослини в домашніх умовах / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Схрещування рослин, яке по-науковому називається гібридизацією , являє собою поєднання двох різних сортів, видів або родів для виведення нових рослин із найкращими якостями, ніж його "батьки".

Іншими словами, людина займається селекцією рослин , щоб отримати врожай більший, смачніший, швидше, стійкіше, багатше, а іноді просто заради того, щоб було незвичайно, екзотично, яскраво та красиво.

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Йошта – гібрид смородини та аґрусу / Фото: pinterest

Наприклад, далеко не всі знають, що у природі не існувало сливи, нектарину чи полуниці . Так ось сливу отримали, схрестивши терен і аличу, нектарин вивели, удосконаливши персик, а садова суниця, відома більше як полуниця – це гібрид диких видів суниці.

Неші отримали, коли схрестили яблуко з грушею / Фото: pinterest

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Технологія схрещування полягає у штучному чи природному перенесенні пилку з рослини одного сорту чи виду на іншу.

Романеско – близький родич брокколі та цвітної капусти / Фото: pixabay

Якщо ви не боїтеся експериментів і хочете випробувати свої сили у сільськогосподарській галузі, вам буде цікаво спробувати схрестити рослини, щоб отримати новий сорт або вид .

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Чорні помідори – результат схрещування червоноплідних та диких сортів / Фото: pixabay

Як схрещувати рослини в домашніх умовах: покрокова інструкція

Виберіть дві рослини різних сортів чи видів. На батьківській рослині з бутонів, які збираються розпускатися, зберіть пилок у скляну баночку. Накрийте баночку марлею і поставте у сухе місце. Наступного дня на материнській рослині підберіть зручні квіти. Закриті бутони, яким до цвітіння залишився один день, акуратно розкрийте препарувальною голкою. Пінцетом або голкою повністю видаліть усі тичинки з пилком.

Як схрещувати рослини / Фото: pinterest Квітки з віддаленими тичинками оберніть ізолятором, тобто тонкою тканиною, щоб уберегти материнську рослину від незапланованого запилення. Наступного дня (у першій половині дня) після видалення тичинок з материнської рослини можна провести запліднення. Струсіть баночку з пилком, щоб він осів на стінки. Наберіть пилок на зворотний бік препарувальної голки або на ватну паличку і акуратно нанесіть на пестик материнської рослини. Оплодотворену квітку знову накрийте ізолятором або світлою тонкою тканиною. Зайві квіти краще видалити з рослини. Бажано повторювати запліднення протягом трьох днів. Запліднені квітки мають бути приховані на весь період росту аж до дозрівання плодів.

Як садити отримане гібридне насіння

Дозрілі плоди повинні вилежати від кількох тижнів до кількох місяців залежно від часу дозрівання та терміну зберігання культури.

повинні вилежати від кількох тижнів до кількох місяців залежно від часу дозрівання та терміну зберігання культури. Насіння кісточкових рослин висіваються одразу на грядки.

висіваються одразу на грядки. Сім'яне насіння літнього дозрівання потрібно просушити протягом трьох днів, а потім їх висівають у піску на грядки восени.

потрібно просушити протягом трьох днів, а потім їх висівають у піску на грядки восени. Насіння рослин, що дозрівають восени , збирають, коли плоди вже починають псуватися, але не пізніше квітня. Після просушування їх висівають у підготовлені ємності.

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