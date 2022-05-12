Як схрещувати рослини: основні правила

Як правильно схрещувати рослини в домашніх умовах / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні
Схрещування рослин, яке по-науковому називається гібридизацією , являє собою поєднання двох різних сортів, видів або родів для виведення нових рослин із найкращими якостями, ніж його "батьки".
Іншими словами, людина займається селекцією рослин , щоб отримати врожай більший, смачніший, швидше, стійкіше, багатше, а іноді просто заради того, щоб було незвичайно, екзотично, яскраво та красиво.
Наприклад, далеко не всі знають, що у природі не існувало сливи, нектарину чи полуниці . Так ось сливу отримали, схрестивши терен і аличу, нектарин вивели, удосконаливши персик, а садова суниця, відома більше як полуниця – це гібрид диких видів суниці.
Технологія схрещування полягає у штучному чи природному перенесенні пилку з рослини одного сорту чи виду на іншу.
Якщо ви не боїтеся експериментів і хочете випробувати свої сили у сільськогосподарській галузі, вам буде цікаво спробувати схрестити рослини, щоб отримати новий сорт або вид .
Як схрещувати рослини в домашніх умовах: покрокова інструкція
- Виберіть дві рослини різних сортів чи видів.
- На батьківській рослині з бутонів, які збираються розпускатися, зберіть пилок у скляну баночку.
- Накрийте баночку марлею і поставте у сухе місце.
- Наступного дня на материнській рослині підберіть зручні квіти.
- Закриті бутони, яким до цвітіння залишився один день, акуратно розкрийте препарувальною голкою.
- Пінцетом або голкою повністю видаліть усі тичинки з пилком.Як схрещувати рослини / Фото: pinterest
- Квітки з віддаленими тичинками оберніть ізолятором, тобто тонкою тканиною, щоб уберегти материнську рослину від незапланованого запилення.
- Наступного дня (у першій половині дня) після видалення тичинок з материнської рослини можна провести запліднення.
- Струсіть баночку з пилком, щоб він осів на стінки.
- Наберіть пилок на зворотний бік препарувальної голки або на ватну паличку і акуратно нанесіть на пестик материнської рослини.
- Оплодотворену квітку знову накрийте ізолятором або світлою тонкою тканиною.
- Зайві квіти краще видалити з рослини.
- Бажано повторювати запліднення протягом трьох днів.
- Запліднені квітки мають бути приховані на весь період росту аж до дозрівання плодів.
Як садити отримане гібридне насіння
- Дозрілі плоди повинні вилежати від кількох тижнів до кількох місяців залежно від часу дозрівання та терміну зберігання культури.
- Насіння кісточкових рослин висіваються одразу на грядки.
- Сім'яне насіння літнього дозрівання потрібно просушити протягом трьох днів, а потім їх висівають у піску на грядки восени.
- Насіння рослин, що дозрівають восени , збирають, коли плоди вже починають псуватися, але не пізніше квітня. Після просушування їх висівають у підготовлені ємності.
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