Как скрещивать растения: основные правила

Как правильно скрещивать растения в домашних условиях / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Скрещивание растений, которое по-научному называется гибридизацией , представляет собой соединение двух разных сортов, видов или родов для выведения новых растений с лучшими качествами, чем его "родители".

Иными словами, человек занимается селекцией растений , чтобы получить урожай больше, вкуснее, быстрее, устойчивее, богаче, а иногда просто ради того, чтобы было необычно, экзотично, ярко и красиво.

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Йошта – гибрид смородины и крыжовника / Фото: pinterest

К примеру, далеко не все знают, что в природе не существовало сливы, нектарина или клубники . Так вот сливу получили, скрестив терн и алычу, нектарин вывели, усовершенствовав персик, а садовая земляника, известная больше как клубника – это гибрид диких видов земляники.

Нэши получили, когда скрестили яблоко с грушей / Фото: pinterest

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Технология скрещивания заключается в искусственном или естественном переносе пыльцы с растения одного сорта или вида на другое.

Романеско – близкий родственник брокколи и цветной капусты / Фото: pixabay

Если вы не боитесь экспериментов и хотите испытать свои силы в сельскохозяйственной отрасли, вам будет интересно попробовать скрестить растения, чтобы получить новый сорт или вид .

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Черные помидоры – результат скрещивания красноплодных и диких сортов / Фото: pixabay

Как скрещивать растения в домашних условиях: пошаговая инструкция

Выберите два растения разных сортов или видов. На отцовском растении с бутонов, которые собираются распускаться, соберите пыльцу в стеклянную баночку. Накройте баночку марлей и поставьте в сухое место. На следующий день на материнском растении подберите удобно расположенные цветки. Нераспустившиеся бутоны, которым до цветения остался один день, аккуратно вскройте препаровальной иглой. Пинцетом или иглой полностью удалите все тычинки с пыльцой.

Как скрещивать растения / Фото: pinterest Цветки с удаленными тычинками оберните изолятором, т.е. тонкой материей, чтобы уберечь материнское растение от незапланированного опыления. На следующий день (в первой половине дня) после удаления тычинок с материнского растения можно провести оплодотворение. Встряхните баночку с пыльцой, чтобы она осела на стенки. Наберите пыльцу на обратную сторону препаровальной иглы или на ватную палочку и аккуратно нанесите на рыльце пестика материнского растения. Оплодотворенный цветок снова накройте изолятором или светлой тонкой тканью. Лишние цветки лучше удалить с растения. Желательно повторять оплодотворение в течение трех дней. Оплодотворенные цветки должны быть укрыты на весь период роста вплоть до созревания плодов.

Как садить полученные гибридные семена

Созревшие плоды должны вылежаться от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от времени созревания и срока хранения культуры.

должны вылежаться от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от времени созревания и срока хранения культуры. Семена косточковых растений высеваются сразу на грядки.

высеваются сразу на грядки. Семечковые семена летнего созревания нужно просушить в течение трех дней, а затем их высевают в песке на грядки осенью.

нужно просушить в течение трех дней, а затем их высевают в песке на грядки осенью. Семена растений, созревающих осенью , собирают, когда плоды уже начинают портиться, но не позже апреля. После просушки их высевают в подготовленные емкости.

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