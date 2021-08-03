Як зберегти гарний газон в умовах посухи

Поливайте, рихлить, стрижіть, щоб навіть жарким посушливим літом траву на дачній ділянці можна було зберегти красивою, м'якою і шовковистою.

Як врятувати газон від посухи / Фото: Колаж: Сьогодні

Крім збору багатого врожаю, присадибна ділянка приносить ще й естетичну користь. Але як в умовах жаркого літа і посухи зберегти газон зеленим, щоб він продовжував радувати яскравістю, красою і свіжістю ваш погляд і босі ноги? Читайте наші лайфхаки.

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А якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

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Як уберегти газонну траву від висихання: лайфхаки

Лайфхак 1. Аерація

Як врятувати газон від посухи / Фото: Pinterest

Періодично прогулюйтеся по газону в колючому взутті або ж придбайте спеціальну техніку для аерації. Таке розпушування забезпечить ґрунт киснем і цінної вологою.

Лайфхак 2. Поливання

Як врятувати газон від посухи / Фото: Pinterest

Поливання газону в жарку пору має бути глибоким, рясним і нечастим. Робити це краще рано вранці, до 9 години, або ж ближче до вечора. В цьому випадку знижується випаровування, і трава отримує необхідну їй вологу. Налаштуйте дощувалки, щоб вода економно потрапляла тільки на газон, а не на тротуари.

Лайфхак 3. Добрива

Як врятувати газон від посухи / Фото: Pinterest

А ось із внесенням добрив у спекотне літо краще почекати. Надлишок азотних добрив може спалити ваш газон, якому і так непросто при надмірному сонці і браку вологи. Зате оптимальне рішення для добрива – висадка до газонної траві конюшини, оскільки вона збагачує грунт азотом.

Лайфхак 4. Висота трави

Як врятувати газон від посухи / Фото: Pinterest

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Коли ви стрижете траву, залишайте не менше однієї третини висоти зеленого покриву. Справа в тому, що високе косіння газону зберігає більш глибоку і потужну кореневу систему, якій легше утримати вологу і зберегти грунт більш прохолодним. А ось коротка трава має потребу в більшому догляді, поливі і живленні.

Лайфхак 5. Мульчування

Як врятувати газон від посухи / Фото: Pinterest

У жаркий період не поспішайте гнатися за естетичністю. Після роботи газонокосарки залиште скошену траву на газоні. Вона може послужити мульчею і зберегти більше вологи та поживних речовин у грунті.

Лайфхак 6. Бур'яни

Як врятувати газон від посухи / Фото: Pinterest

Боротьба з бур'янами допоможе вам зберегти газон під час посухи. Непрохані рослини конкурують із газоном за всі необхідні елементи, в тому числі і воду.

Лайфхак 7. Вибір трави

Як врятувати газон від посухи / Фото: Pinterest

Якщо посуха – часте явище для вашого регіону, вибирайте для газону більш посухостійкі трави і злаки. Такі рослини за своєю природою здатні рости в умовах, у яких інші не витримують. І зовнішній вигляд вашого газону буде залишатися красивим навіть при високій температурі повітря.

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