Як прибрати нагар з посуду: ефективні методи

Як ефективно чистити нагар / Фото: Колаж: Сьогодні

На кухні все повинно бути чистим, адже в цьому місці готується їжа. Але часто посуд, особливо сковорідки, від інтенсивного використання покривається шаром нагару , який не так-то просто відходить при звичайному митті.

Існує кілька доступних способів, як прибрати чорну кірку, а заодно і застарілий бруд зі сковороди, дека, каструль, кришок та іншого кухонного приладдя.

Реклама

Як прибрати нагар з посуду: лайфхаки

Лайфхак 1. Сіль з оцтом

Як чистити нагар / Фото: pinterest

Реклама

Щедро нанесіть на поверхню посуду велику сіль. Мочалку рясно змочіть 9%-м оцтом і протріть посуд, щоб із солі вийшла рідка кашка . Залиште в замоченому вигляді на півгодини, а потім протріть. Нагар помітно зменшиться. При необхідності повторіть процедуру.

Лайфхак 2. Гірчиця

Як чистити нагар / Фото: pinterest

У таз або каструлю налийте гарячу воду, розведіть у ній гірчичний порошок із розрахунку приблизно 1 ст. ложка на 2 л води . Розмішайте і опустіть в таз брудний посуд на кілька годин, щоб бруд намок і розкис – так він відійде значно легше. Потім потріть губкою і помийте посуд.

Лайфхак 3. Сода

Як чистити нагар / Фото: pinterest

Це універсальний засіб допоможе і у випадку з брудним посудом. Закип'ятіть у великій каструлі воду, всипте харчову соду із розрахунку 1 ст. ложка на 1 л води . Перемішайте і помістіть в неї брудний посуд. Проваріть 30-40 хвилин, в залежності від ступеня забруднення. Нагар і бруд легко підуть після обробки звичайною губкою.

Лайфхак 4. Дегтярне мило

Як чистити нагар / Фото: pinterest

На 5 л окропу візьміть 200 г дігтярного мила і 1 кг картопляного лушпиння . Мило потріть на тертку, закиньте в киплячу воду і перемішайте до розчинення. Потім занурте в окріп брудний посуд, а зверху опустіть лушпиння. Проваріть все 30-60 хвилин, в залежності від кількості нагару на вашому посуді. Трохи остудіть і в гарячому вигляді очистіть металевою, а потім звичайною мочалкою.

Лайфхак 5. Силікатний клей

Як чистити нагар / Фото: pinterest

Силікатний або канцелярський клей може роз'їдати кіптяву, нагар і бруд . Нагрійте у великій каструлі 5 л води, влийте, помішуючи, 300 мл силікатного клею. Доведіть до кипіння і помістіть у розчин брудний посуд. Проваріть 20-40 хвилин або довше – залежить від кількості нагару. Потім весь наліт легко відійде від ножа або металевої мочалки.

Дивіться відео про токсичну кухню і правила прибирання:

Раніше ми розповідали, як почистити мікрохвильовку підручними засобами.