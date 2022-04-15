Як легко видалити бруд із решіток на кухні: поради господаркам

Навіть застарілий жир і бруд можна очистити з решіток на плиті та витяжці.

Як видалити бруд із решіток на кухні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Найінтенсивніше на кухні для приготування їжі використовується газова плита – адже на те вона і кухня . Киплячий суп, молоко, що втекло, бризки жиру та інші супутні процеси незмінно привносять свою частку у забруднення кухні.

Найбільше дістається решітці на плиті – бруд у ній просто заварюється під впливом високої температури. Ще одне місце, де постійно накопичується в'їдливий бруд – це решітка на витяжці . Там під дією пари у клітинках сітки осідають жирні та липкі частки.

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Існує кілька способів, як можна очистити решітки на кухні, про які ви можете дізнатися у нашій статті.

Як видалити бруд із решіток: лайфхаки

Лайфхак 1. Замочування

Замочіть решітки / Фото: pinterest

Наповніть відповідну за розміром ємність гарячою водою, щоб вона повністю покривала предмети. Якщо це буде ванна, на дно покладіть ганчірки, щоб не подряпати сантехніку. Розчиніть у воді порошок та засіб для миття посуду . Залиште у розчині решітки на ніч, щоб бруд відкис. Коли нагар і жир стануть м'якими, їх можна буде легко відмити.

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Лайфхак 2. Виварювання

Висока температура розплавляє жир / Фото: pinterest

У каструлю налийте воду, доведіть до кипіння. Додайте натерте 72%-не господарське мило та 100 г рідкого канцелярського клею . Перемішайте і опустіть туди решітки. Проваріть приблизно 15-20 хвилин. Потім дістаньте і змийте жорсткою губкою жир, що розплавився, з гарячої решітки.

Лайфхак 3. Сода

Сода бореться із забрудненнями / Фото: pinterest

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Налийте у ємність гарячу воду, щоб покривала решітку, додайте 1/4 склянки харчової соди та трохи рідини для миття посуду . Розмішайте розчин до утворення піни і повністю зануріть у нього решітки на 30-60 хвилин. Потім очистіть губкою або щіткою та помийте.

Лайфхак 4. Гірчиця

Бруд з решіток видаляє гірчиця / Фото: pinterest

Загальновідома властивість гірчиці розщеплювати жир, а тому вона застосовується як засіб, що чистить і дезінфікує. Візьміть по 3 ст. ложки гірчичного порошку та 9%-го оцту, влийте 1 ч. ложку рідини для миття посуду , розведіть гарячою водою до консистенції сметани. Нанесіть засіб на поверхню решітки і через 30-60 хвилин змийте бруд губкою або щіткою.

Лайфхак 5. Оцет

Оцет добре розчиняє жир / Фото: pinterest

Оцет добре розчиняє жир і часто використовується для очищення. Змішайте у рівних пропорціях воду та оцет і замочіть у розчині решітки на ніч. Коли жир і накип розчиняться, помийте решітку.

Лайфхак 6. Нашатир

Бруд можна прибрати за допомогою нашатирного спирту / Фото: pinterest

Помістіть решітки у пакет, бажано із застібкою. Прямо в ньому рясно розпиліть із пульверизатора нашатирний спирт . Закрийте пакет та винесіть на вулицю або на балкон на ніч. Потім ретельно помийте решітки під водою за допомогою звичайної губки або щітки.

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