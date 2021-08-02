Як прибрати зачіпку на одязі: найпростіший лайфхак

Прибрати петлю на улюбленому светрі або блузці виходить дуже швидко і абсолютно непомітно.

Як прибрати затяжку

На новому, недавно купленому одязі з'явилася затяжка, яка псує весь зовнішній вигляд. Якщо справа не дійшла до дірки, яку доведеться зашивати, то виправити ситуацію можна лише за кілька хвилин. Вам знадобиться голка і нитка будь-якого кольору, бажано тонка.

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Цей найпростіший метод працює і для трикотажу, і для тканини, і навіть для тонких синтетичних колготок.

Як прибрати зачіпку на одязі: лайфхак

Заправте нитку в голку. Чим витонченіша ваша тканина, тим тонше потрібно взяти голку і нитку, щоб не залишилося слідів.

Як прибрати затяжку Скріншот з YouTube/уроки шиття від Олени Колесніченко З вивороту застроміть голку у тканину точно в місце затяжки, але не вістрям, а вушком. Не витягуйте голку, а залиште наполовину.

Як прибрати затяжку Скріншот з YouTube/уроки шиття від Олени Колесніченко Потягніть нитки з вушка голки, утворюючи петлю.

Як прибрати затяжку Скріншот з YouTube/уроки шиття від Олени Колесніченко У цю петельку вставте нитку затяжки.

Як прибрати затяжку Скріншот з YouTube/уроки шиття від Олени Колесніченко Реклама Обхопіть петлею затяжку і потягніть голку назад.

Як прибрати затяжку Скріншот з YouTube/уроки шиття від Олени Колесніченко Голка витягне затяжку на виворітний бік одягу, не залишаючи й сліду.

Як прибрати затяжку Скріншот з YouTube/уроки шиття від Олени Колесніченко

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