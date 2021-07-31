Як швидко розплутати вузол

Вузол може несподівано затягнутися де завгодно: на взутті, на поясі спортивних штанів, на капелюсі, на пакеті з продуктами. І у найбільш невідповідний момент, коли вам потрібно послабити його кінці, вузол зрадницьки не піддається на вмовляння.
Існує кілька способів, освоївши які, ви напевно впораєтеся з будь-якими затягнутими вузлами.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Як можна розплутати вузол: лайфхаки
- Лайфхак 1. Не поспішайте
Який би метод ви не обрали, перш за все розгляньте вузол і спробуйте зрозуміти, як саме він затягнувся, щоб не погіршити ситуацію ще більше, смикаючи мотузку не в той бік.
- Лайфхак 2. Гострі предмети
Вам допоможуть штопор, голка, в'язальна спиця тощо. Вштовхніть/вкрутіть пристосування у вузол, розхитайте його, підчепіть петлю. Тільки будьте обережні, щоб не пошкодити і не порушити волокна.
- Лайфхак 3. Заколки-невидимки
Гострими предметами можуть виступати невидимки, увіткнені у вузол. Вони допоможуть вам розтягнути вперті петлі вузла у боки і розв'язати їх.
- Лайфхак 4. Викручування
Такий метод гарно працює із міцно зав'язаними поліетиленовими пакетами і вузлами на синтетичних мотузках. Візьміть кінець пакета або шнурка і максимально сильно закрутіть його. В результаті він перестане згинатися. Потім твердий кінець штовхайте в напрямку вузла. За рахунок власної жорсткості він виштовхне сам себе із тугої петлі вузла.
- Лайфхак 5. Мило
Цей спосіб допомагає впоратися зі старими задубілими вузлами . Зробіть теплий мильний розчин і помістіть у нього мотузку з вузлом на деякий час, щоб вона гарненько просочилася водою. Потріть вузол пальцями – так волокна краще розтягнуться.
- Лайфхак 6. Дитяча присипка
Інший засіб, що зменшить тертя мотузок, посилить ковзання і полегшить завдання з розплутування вузла – це тальк або дитяча присипка.
- Лайфхак 7. Молоток
Такий спосіб підійде для розплутування товстої мотузки або потужного троса . Затягнутий вузол потрібно обстукати молотком з усіх боків. Така обробка розм'якшує мотузку, зміщує місця затягування, і вона поступово піддається.
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