Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Шопимося правильно

Як зробити скраб

Креатив для дачі

Як заморозить малину

Як розносити взуття

Як вивести плями
СЬОГОДНІ Лайфхакер Дім

Як швидко розплутати вузол

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
31 липня, 14:46
Копіювати лінк
Погано, якщо вузол не тримає і розв'язується сам собою. Але ще гірше, коли неможливо швидко розв'язати мотузку або шнурок, що туго затягнулися.
Як розплутати вузол
Як розплутати вузол / Фото: Сьогодні

Вузол може несподівано затягнутися де завгодно: на взутті, на поясі спортивних штанів, на капелюсі, на пакеті з продуктами. І у найбільш невідповідний момент, коли вам потрібно послабити його кінці, вузол зрадницьки не піддається на вмовляння.

Існує кілька способів, освоївши які, ви напевно впораєтеся з будь-якими затягнутими вузлами.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Читайте також:

Як можна розплутати вузол: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Не поспішайте

Як розплутати вузол
Як розплутати вузол / Фото: Pinterest

Який би метод ви не обрали, перш за все розгляньте вузол і спробуйте зрозуміти, як саме він затягнувся, щоб не погіршити ситуацію ще більше, смикаючи мотузку не в той бік.

  • Лайфхак 2. Гострі предмети

Як розплутати вузол
Як розплутати вузол / Фото: Pinterest

Вам допоможуть штопор, голка, в'язальна спиця тощо. Вштовхніть/вкрутіть пристосування у вузол, розхитайте його, підчепіть петлю. Тільки будьте обережні, щоб не пошкодити і не порушити волокна.

  • Лайфхак 3. Заколки-невидимки

Як розплутати вузол
Як розплутати вузол / Фото: Pinterest

Гострими предметами можуть виступати невидимки, увіткнені у вузол. Вони допоможуть вам розтягнути вперті петлі вузла у боки і розв'язати їх.

  • Лайфхак 4. Викручування

Як розплутати вузол
Як розплутати вузол / Фото: Pinterest

Такий метод гарно працює із міцно зав'язаними поліетиленовими пакетами і вузлами на синтетичних мотузках. Візьміть кінець пакета або шнурка і максимально сильно закрутіть його. В результаті він перестане згинатися. Потім твердий кінець штовхайте в напрямку вузла. За рахунок власної жорсткості він виштовхне сам себе із тугої петлі вузла.

  • Лайфхак 5. Мило

Як розплутати вузол
Як розплутати вузол / Фото: Pinterest

Цей спосіб допомагає впоратися зі старими задубілими вузлами . Зробіть теплий мильний розчин і помістіть у нього мотузку з вузлом на деякий час, щоб вона гарненько просочилася водою. Потріть вузол пальцями – так волокна краще розтягнуться.

  • Лайфхак 6. Дитяча присипка

Як розплутати вузол
Як розплутати вузол / Фото: Pinterest

Інший засіб, що зменшить тертя мотузок, посилить ковзання і полегшить завдання з розплутування вузла – це тальк або дитяча присипка.

  • Лайфхак 7. Молоток

Як розплутати вузол
Як розплутати вузол / Фото: Pinterest

Такий спосіб підійде для розплутування товстої мотузки або потужного троса . Затягнутий вузол потрібно обстукати молотком з усіх боків. Така обробка розм'якшує мотузку, зміщує місця затягування, і вона поступово піддається.

Дивіться відео, як охолодити будинок у спеку:

Раніше ми публікували прості лайфхаки, як швидко заправити ковдру.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Лайфхак для кращого врожаю
Місячний посівний календар на липень
Що треба робити
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як пережити спеку
Прості лайфхаки
Місячний календар на тиждень
26 липня - 1 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Якщо не знаєш "як" просто "хакни"
Хакнути
Привітання на усі випадки життя
Для справжніх кулінарів
Більше хаків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти