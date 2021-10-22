Як влаштувати вечірку на Геловін: найкращі ігри і конкурси з фото

Геловін: веселі сценарії і конкурси / Фото: Колаж: Сьогодні

Геловін щорічно відзначають 31 жовтня, у переддень Дня всіх святих. Найбільш масштабно його святкують жителі Америки nf Європи. Але в останні роки Геловін набрав популярності і в Україні. Це не дивно, адже містичне осіннє свято підкуповує своїм оригінальним антуражем і кумедними традиціями.

Ми зібрали найкращі конкурси та розваги, щоб весело і незабутньо провести свято Геловіну вдома з родиною і друзями.

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Ігри та конкурси на Геловін

Маски

Геловін: веселі конкурси / Фото: Pinterest

Засоби індивідуального захисту можна з успіхом використовувати для створення неповторного іміджу і підняття настрою. Чия маска реалістичніше і страшніше?Не забудьте сфотографуватися, щоб залишити все на пам'ять.

Лабіринт

Геловін: веселі конкурси / Фото: Pinterest

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Влаштуйте вдома справжній лабіринт. Закріпіть на стіні в коридорі нитки або бинти, через які всі учасники повинні пробратися, нічого не обірвавши і не зачепивши. Нагорода – святковий стіл у кімнаті.

Ловля яблук

Геловін: веселі конкурси / Фото: Pinterest

Ловля яблук – це найдавніша гра на Геловін, яку проводили в Ірландії ще в Середні століття. Її мета – дістати зубами яблуко з води без допомоги рук. У цій грі щорічно намагаються встановити світові рекорди швидкості.

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Але, щоб убезпечити себе і дотриматися всіх санітарних заходів безпеки, можна яблука або іншу смакоту підвісити на нитці, а учасникам без допомоги рук спробувати їх з'їсти.

Жахливий мішечок

Геловін: веселі конкурси / Фото: Pinterest

В непрозорий мішок складають різні предмети, які на дотик можуть бути сприйняті неоднозначно. Наприклад, волога губка для миття посуду, курага, пемза, фігурна макаронина незвичайної форми, виноград без шкірки, желейні цукерки.

Мішечок передають по колу. Учасники по черзі запускають руку в мішечок, намацують перший-ліпший предмет і, не дивлячись, придумують моторошну історію про обраний артефакт.

Святкова естафета

Геловін: веселі конкурси / Фото: Pinterest

На Геловін також можна провести естафету зі швидкісного переносу "ока" в ложці. Очами можуть бути желейні солодощі або розмальовані тенісні кульки. Кулька-"око" кладеться в ложку і переноситься членами команди.

Лист шантажиста

Геловін: веселі конкурси / Фото: Pinterest

Гравці діляться на дві команди, яким видаються газети. Завдання команд – скласти і наклеїти на папір "загрозливий" лист за відведений час, вирізаючи з газет тільки цілі слова. Переможця визначають по найбільш зловісному тексту.

Мумія

Для цієї гри вам знадобиться найдешевший туалетний папір. Учасники діляться на пари, і кожній з них видається по рулону паперу. Один з гравців в кожній команді – "мумія". Завдання другого гравця – "жерця" – якомога швидше зробити з партнера по грі справжню "мумію". Перемагають ті, хто швидше за всіх впоралися із завданням.

Конкурс костюмів

Ще один варіант весело провести час в Геловін – влаштувати конкурс костюмів. Вам буде цікаво подивитися на друзів і рідних в нових образах: яскравих, сміливих і трохи божевільних вбраннях.

А щоб конкурс був чесним, переможця можна вибрати за допомогою таємного голосування.

Вирізання гарбуза

Геловін: веселі конкурси / Фото: Pinterest

Крім конкурсу костюмів можна організувати й інші тематичні розваги. Наприклад, вирізати з гарбуза кумедний або страшний світильник Джека.

Раніше ми розповідали, як відзначити Геловін за знаком зодіака.