Як вносити підкорм восени: ТОП-7 добрив

Як вносити підкормку восени / Фото: Колаж: Сьогодні

Після збирання врожаю слід не просто дати відпочинок землі, а й збагатити її добривами щоб вона знову стала родючою і навесні подарувала свою енергію новим рослинам та врожаю.

Тож добрива, внесені перед зимою , допоможуть у рази збільшити родючість вашої ділянки, за необхідності покращити її структуру, а також підвищити захист та імунітет зимуючих рослин.

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Головне правило: на зиму немає сенсу вносити добрива з азотом , тому що за довгий період вони вимиваються із землі і втрачають свою цінність. А рослини, що залишилися в грунті, від азоту можуть піти в ріст, чого не потрібно робити в зиму.

Як збагатити ґрунт добривами восени: лайфхаки

Лайфхак 1. Мінеральні комплекси

Осінні добрива / Фото: pinterest

Мінеральні добрива призначені для різного виду підживлення , а тому слід вибирати їх відповідно до потреб на ділянці: для багаторічних рослин, хвойних порід, газонів, ягідних грядок, плодових дерев, городних культур тощо. Готові склади повинні містити позначку "осінь". В них мало азоту, зате більше калію, фосфору, кальцію.

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Лайфхак 2. Калій та фосфор

Осінні добрива / Фото: pinterest

Дачники намагаються збагатити землю цим видом добрива, тому що хлор, який міститься у калії, саме встигає за зиму втратити свою силу та негативний вплив на рослини, висаджені навесні.

Лайфхак 3. Компост

Осінні добрива / Фото: pinterest

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Осінні місяці – найвдаліший час для внесення у ґрунт дозрілого компосту . Він значно підвищує родючість землі та покращує її структуру.

Лайфхак 4. Сидерати

Осінні добрива / Фото: pinterest

Зазвичай наприкінці літа на вільній ділянці висіваються сидерати. До середини осені вони встигають достатньо вирости, після чого рослини скошують і закладають у грунт . Виходить вигідне та екологічно чисте добриво, яке відновлює нормальний баланс речовин у ґрунті та родючість землі.

Лайфхак 5. Торф

Осінні добрива / Фото: pinterest

Торф більш практично та ефективно комбінувати з компостом , ніж використовувати ці добрива окремо.

Лайфхак 6. Деревна зола

Осінні добрива / Фото: pinterest

Періодично під час осіннього перекопування землі слід додавати золу . Її отримують після спалювання деревини, обрізаних гілок, бадилля, бур'янів. Крім того, зола нейтралізує надто кислий ґрунт.

Лайфхак 7. Гній

Осінні добрива / Фото: pinterest

Послід і гній у свіжому вигляді не можна вносити у ґрунт, щоб не спалити коріння рослин. Зате таку органіку додають восени під перекопування землі – це підвищує родючість ґрунту.

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