Як вносити підкорм восени: ТОП-7 добрив

Як вносити підкормку восени / Фото: Колаж: Сьогодні
Після збирання врожаю слід не просто дати відпочинок землі, а й збагатити її добривами щоб вона знову стала родючою і навесні подарувала свою енергію новим рослинам та врожаю.
Тож добрива, внесені перед зимою , допоможуть у рази збільшити родючість вашої ділянки, за необхідності покращити її структуру, а також підвищити захист та імунітет зимуючих рослин.
Головне правило: на зиму немає сенсу вносити добрива з азотом , тому що за довгий період вони вимиваються із землі і втрачають свою цінність. А рослини, що залишилися в грунті, від азоту можуть піти в ріст, чого не потрібно робити в зиму.
Як збагатити ґрунт добривами восени: лайфхаки
- Лайфхак 1. Мінеральні комплекси
Мінеральні добрива призначені для різного виду підживлення , а тому слід вибирати їх відповідно до потреб на ділянці: для багаторічних рослин, хвойних порід, газонів, ягідних грядок, плодових дерев, городних культур тощо. Готові склади повинні містити позначку "осінь". В них мало азоту, зате більше калію, фосфору, кальцію.
- Лайфхак 2. Калій та фосфор
Дачники намагаються збагатити землю цим видом добрива, тому що хлор, який міститься у калії, саме встигає за зиму втратити свою силу та негативний вплив на рослини, висаджені навесні.
- Лайфхак 3. Компост
Осінні місяці – найвдаліший час для внесення у ґрунт дозрілого компосту . Він значно підвищує родючість землі та покращує її структуру.
- Лайфхак 4. Сидерати
Зазвичай наприкінці літа на вільній ділянці висіваються сидерати. До середини осені вони встигають достатньо вирости, після чого рослини скошують і закладають у грунт . Виходить вигідне та екологічно чисте добриво, яке відновлює нормальний баланс речовин у ґрунті та родючість землі.
- Лайфхак 5. Торф
Торф більш практично та ефективно комбінувати з компостом , ніж використовувати ці добрива окремо.
- Лайфхак 6. Деревна зола
Періодично під час осіннього перекопування землі слід додавати золу . Її отримують після спалювання деревини, обрізаних гілок, бадилля, бур'янів. Крім того, зола нейтралізує надто кислий ґрунт.
- Лайфхак 7. Гній
Послід і гній у свіжому вигляді не можна вносити у ґрунт, щоб не спалити коріння рослин. Зате таку органіку додають восени під перекопування землі – це підвищує родючість ґрунту.
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