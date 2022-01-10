Як виростити ананас вдома: покрокова інструкція з фото

Як можна виростити ананас вдома зі зрізаної верхівки плоду / Фото: Колаж: Сьогодні

На Новий рік чого тільки не було на святковому столі! Напевно упереміш із рідними вітчизняними продуктами затесалась петитна екзотика, серед якої був і ананас . А хтось, можливо, навіть надихнувся вбрати його колюче листя іграшками та мішурою замість новорічної ялинки.

Виявляється, ананас можна не тільки їсти, але ще й виростити із нього нову рослину , з якої вже за 2-3 роки можна отримати власні плоди. Як це зробити, читайте у нашій статті.

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Як виростити ананас вдома: інструкція та лайфхаки

Лайфхак 1. Вибір плоду

Як виростити ананас / Фото: pinterest

Візьміть свіжий ананас і перевірте, щоб його верхівка була не обсохла, а жива, зі свіжим зеленим листям .

Лайфхак 2. Правильний зріз

Як виростити ананас / Фото: pinterest

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Зріжте тільки цю верхівку без м'якоті , щоб коріння не загнивали. Сам плід, зрозуміло, можна з'їсти.

Лайфхак 3. Звільнення коріння

Як виростити ананас / Фото: pinterest

На зрізаній верхівці акуратно зніміть 2-3 ряди нижнього листя – під ним ховаються зачатки майбутнього коріння ананаса.

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Лайфхак 4. Як виростити коріння

Як виростити ананас / Фото: pinterest

Поставте верхівку в ємність із водою на 10-14 днів . За цей час ананас пустить коріння. Якщо вода каламутніє, її потрібно освіжати.

Лайфхак 5. Висаджування ананасу

Як виростити ананас / Фото: pinterest

Візьміть універсальний грунт або землю для тропічних рослин . На дно горщика насипте дренаж, змішайте грунт із піском і заповніть ним половину горщика.

Лайфхак 5. Догляд та полив

Як виростити ананас / Фото: pinterest

Висадіть ананас, акуратно присипавши коріння землею. Рясно полийте водою . Поставте в тепле місце та підтримуйте вологий клімат екзотичної рослини.

Раніше ми розповідали, як зберігати ананас, щоб він не зіпсувався.