Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

Коли святкується Великдень у різні роки / Фото: Unsplash

Найбільш значиме свято у християн всього світу – це Великдень. Його встановлено на честь Воскресіння Христового – події, яка стала центром біблійної історії. Якщо подивитися у православний календар, то Великдень там буде позначений найяскравішим червоним кольором.



Щороку дата Великодня розраховується по-різному. Пропонуємо вашій увазі наочний календар Великодня до 2025 року, виходячи з якого можна легко дізнатися дати найважливіших церковних свят. Адже багато які з них безпосередньо залежать від дня святкування Великодня.

Як вираховується Великдень: календар православної пасхалії

Пасхалія – ​​це складна система розрахунку, яка за спеціальними таблицями допомагає визначити дати святкування перехідних церковних свят, передусім Великодня, за календарем для різних років. У цих розрахунках враховується взаємозв'язок безлічі календарно-астрономічних величин.



За правилами Першого Вселенського собору від 325 року, святкування православного Великодня відбувається першої неділі після весняної повні, що наступає після весняного рівнодення. При цьому, якщо цієї ж неділі відзначається єврейська Пасха, то святкування православного Великодня переноситься ще на тиждень.



Для обчислення дати святкування Великодня та інших перехідних свят православна церква користується юліанським календарем, введеним в обіг ще при Юлії Цезарі, 45 року до н.е. Тобто дата, коли відзначається Великдень за календарем, вираховується за старим стилем.



А ось католики, навпаки, рахують дату Великодня за новим стилем і використовують григоріанський календар, запроваджений 1582 р. Папою Римським Григорієм XIII. Через це розбіжності правил пасхалії різних конфесій дні Великодня за календарем у них не збігаються.

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Розрахунок церковних перехідних свят, залежних від Великодня: календар до 2025 р.

Календарь Великодня / Фото: Сьогодні

Від дати Великодня ведуть відлік інші минущі церковні свята:

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Прощена неділя відзначається за 7 тижнів до Великодня;

Вербна неділя святкується за один тиждень до Великодня;

Вознесіння настає на 40-й день після Воскресіння Христового;

Трійця святкується на 50-й день після Великодня.

Петрів піст починається на 57-й день.

Отже, Великдень 2022 року припадає на 24 квітня. Тому, виходячи з православного календаря, Вознесіння цьогоріч відзначатимемо 2 червня, а Трійцю – 12 червня.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2022 року в Україні.