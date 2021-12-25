Католицьке Різдво-2021: тематичні картинки і найкращі привітання

З Різдвом Христовим: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 25 грудня, настало католицьке Різдво Христове – одна з найбільш значних подій для західних християн, які святкують появу на світ Ісуса Христа у вигляді людини.

Ми зібрали для вас гарні, добрі, душевні та радісні вітання з Різдвом католицьким у віршах та прозі, а також красиві картинки і яскраві листівки зі святом.

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Добрі вітання з Різдвом Христовим у віршах

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Счастливого вам Рождества,

Любви, надежды и добра.

Пускай Господь вас сохранит

И благодатью озарит!

Листівки і картинки на свято католицького Різдва / Фото: bonnycards

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Загорается звезда,

И декабрь искрится:

В день святого Рождества

Чудо вдруг случится!



Ярче пусть горят огни

В праздник добрый, светлый,

Пусть исполнятся мечты –

Да поможет небо!

Вітання з Різдвом Христовим: яскраві картинки / Фото: pinterest

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Тих и светел рождественский вечер,

Вот и первая в небе звезда.

В этом ярком божественном свете

Мир встречает канун Рождества!

Распахнутся святые объятья

Белоснежных и ангельских крыл

В честь того, кто пойдет на распятье,

А пока лишь пришел в этот мир!

И ликует народ православный,

Отмечая рожденье Христа,

В этот праздник святой, самый главный

Пусть Господь войдет в наши сердца!

З Різдвом: вітальні листівки / Фото: pinterest

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Вечно свято, вечно ново

Рождество для нас Христово.

Много лет из года в год

Праздник этот радость льет,

Славьте Бога, стар и мал,

Он Спасителя нам дал!

Зі світлим Різдвом Христовим: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

Душевні вітання зі святом Різдва у прозі

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У світле, добре та радісне свято Різдва Христового бажаю всім миру та щастя, благополуччя й затишку, душевної теплоти та гармонії, взаєморозуміння і підтримки в сім'ї. Нехай життя ваше буде мирним, спокійним, щасливим.

З католицьким Різдвом: картинки і привітання / Фото: pinterest

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Зі святом Різдва! Нехай серце буде зігріте любов'ю, душа – світлою вірою, а розум – мріями! Нехай життя тішить приємними зустрічами з друзями, а доля – великим успіхом! Нехай кожен день стане незабутньою подією, а кожне свято – казкою!

Свято Різдва: вітальні картинки / Фото: pinterest

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Вітаю з католицьким Різдвом! Бажаю, щоб у кожному будинку панували мир, порозуміння, спокій, гармонія і достаток. Нехай відбуваються дива та прекрасні події, наповнюючи життя чудовими моментами, щасливими посмішками і добротою людських сердець. Кохання, благополуччя та процвітання!

Листівки і картинки на Різдво Христове / Фото: pinterest

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25 грудня всюди запалюють свічки та вогні. Настає світле Різдво – час чарівництва, чудес і здійснення мрії. У це чудове свято я бажаю тобі щастя, яскравих емоцій, цікавих співрозмовників та чудових відкриттів.

Привітання з католицьким Різдвом: тематичні картинки / Фото: pinterest

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