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25 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
25 грудня, 07:25
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Католицьке Різдво – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 25 грудня.
25 грудня: яке сьогодні свято
25 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 25 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 25 грудня

Іменинники 25 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр та Спірідон.

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Яке сьогодні церковне свято

Різдво Христове відзначається у церквах, що користуються григоріанським, новоюліанським календарями, у Японській православній церкві.

25 грудня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця, священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського, мученика Розумника.

Народне свято

У народі 25 грудня відзначали Спиридонов день, який називали Сонцеворот. Все помітніше день ставав довшим, а ніч убувала. Традиційно в цей період люди розпалювали вогонь і просили сонце світити яскравіше та захищати їх від нечистої сили.

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Прикмети на 25 грудня

  • зі Спиридона сонце повертає на літо, а зима – на мороз;
  • якщо на Спиридона сонячно – також ясними будуть Святки та Новий рік;
  • якщо вітер мінливий – можна очікувати добрий урожай;
  • щоб кури добре неслися, їх годували зерном із правого рукава;
  • щоб був добрий урожай, люди струшували яблуні в саду;
  • на Спиридона не можна працювати.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 25 грудня

  • 1946 – у СРСР під керівництвом фізика Ігоря Курчатова запущено перший у Європі ядерний реактор.
  • 1969 – американець Артур Блессіт вирушив у найтривалішу кругосвітню подорож пішки, подолавши за 29 років 55 011 км.
  • 1975 – у Києві було відкрито пам'ятник Івану Котляревському.
  • 1991 – відставка Михайла Горбачова з посади президента СРСР та розпад Радянського Союзу.

Хто народився 25 грудня

  • 1813 – Фрідріх Вебер, німецький поет.
  • 1878 – Луї Шевроле, американський автогонщик, засновник компанії Chevrolet.
  • 1887 – Конрад Хілтон, американський підприємець, засновник мережі готелів Hilton.
  • 1895 – Григорій Верьовка, український радянський композитор, хоровий диригент.
  • 1925 – Карлос Кастанеда, американський письменник, мислитель.
  • 1938 – Аркадій Хайт, радянський та російський письменник-сатирик, драматург.
  • 1940 – Левон Оганезов, радянський та російський піаніст, композитор, актор.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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