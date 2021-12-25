25 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Католицьке Різдво – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 25 грудня.

25 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 25 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 25 грудня

Різдво Христове у західних християн – в Україні католицьке Різдво стало державним святом та вихідним днем, починаючи з 2017 року.

– в Україні католицьке Різдво стало державним святом та вихідним днем, починаючи з 2017 року. Звернення Єлизавети II до народів Співдружності націй та Об'єднаного королівства – традиційно проводиться у Великій Британії 25 грудня.

Іменинники 25 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр та Спірідон.

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Яке сьогодні церковне свято

Різдво Христове відзначається у церквах, що користуються григоріанським, новоюліанським календарями, у Японській православній церкві.

25 грудня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця, священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського, мученика Розумника.

Народне свято

У народі 25 грудня відзначали Спиридонов день, який називали Сонцеворот. Все помітніше день ставав довшим, а ніч убувала. Традиційно в цей період люди розпалювали вогонь і просили сонце світити яскравіше та захищати їх від нечистої сили.

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Прикмети на 25 грудня

зі Спиридона сонце повертає на літо, а зима – на мороз;

якщо на Спиридона сонячно – також ясними будуть Святки та Новий рік;

якщо вітер мінливий – можна очікувати добрий урожай;

щоб кури добре неслися, їх годували зерном із правого рукава;

щоб був добрий урожай, люди струшували яблуні в саду;

на Спиридона не можна працювати.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 25 грудня

1946 – у СРСР під керівництвом фізика Ігоря Курчатова запущено перший у Європі ядерний реактор.

1969 – американець Артур Блессіт вирушив у найтривалішу кругосвітню подорож пішки, подолавши за 29 років 55 011 км.

1975 – у Києві було відкрито пам'ятник Івану Котляревському.

1991 – відставка Михайла Горбачова з посади президента СРСР та розпад Радянського Союзу.

Хто народився 25 грудня

1813 – Фрідріх Вебер, німецький поет.

1878 – Луї Шевроле, американський автогонщик, засновник компанії Chevrolet.

1887 – Конрад Хілтон, американський підприємець, засновник мережі готелів Hilton.

1895 – Григорій Верьовка, український радянський композитор, хоровий диригент.

1925 – Карлос Кастанеда, американський письменник, мислитель.

1938 – Аркадій Хайт, радянський та російський письменник-сатирик, драматург.

1940 – Левон Оганезов, радянський та російський піаніст, композитор, актор.

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