25 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 25 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 25 грудня
- Різдво Христове у західних християн – в Україні католицьке Різдво стало державним святом та вихідним днем, починаючи з 2017 року.
- Звернення Єлизавети II до народів Співдружності націй та Об'єднаного королівства – традиційно проводиться у Великій Британії 25 грудня.
Іменинники 25 грудня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр та Спірідон.
Яке сьогодні церковне свято
Різдво Христове відзначається у церквах, що користуються григоріанським, новоюліанським календарями, у Японській православній церкві.
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25 грудня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця, священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського, мученика Розумника.
Народне свято
У народі 25 грудня відзначали Спиридонов день, який називали Сонцеворот. Все помітніше день ставав довшим, а ніч убувала. Традиційно в цей період люди розпалювали вогонь і просили сонце світити яскравіше та захищати їх від нечистої сили.
Прикмети на 25 грудня
- зі Спиридона сонце повертає на літо, а зима – на мороз;
- якщо на Спиридона сонячно – також ясними будуть Святки та Новий рік;
- якщо вітер мінливий – можна очікувати добрий урожай;
- щоб кури добре неслися, їх годували зерном із правого рукава;
- щоб був добрий урожай, люди струшували яблуні в саду;
- на Спиридона не можна працювати.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 25 грудня
- 1946 – у СРСР під керівництвом фізика Ігоря Курчатова запущено перший у Європі ядерний реактор.
- 1969 – американець Артур Блессіт вирушив у найтривалішу кругосвітню подорож пішки, подолавши за 29 років 55 011 км.
- 1975 – у Києві було відкрито пам'ятник Івану Котляревському.
- 1991 – відставка Михайла Горбачова з посади президента СРСР та розпад Радянського Союзу.
Хто народився 25 грудня
- 1813 – Фрідріх Вебер, німецький поет.
- 1878 – Луї Шевроле, американський автогонщик, засновник компанії Chevrolet.
- 1887 – Конрад Хілтон, американський підприємець, засновник мережі готелів Hilton.
- 1895 – Григорій Верьовка, український радянський композитор, хоровий диригент.
- 1925 – Карлос Кастанеда, американський письменник, мислитель.
- 1938 – Аркадій Хайт, радянський та російський письменник-сатирик, драматург.
- 1940 – Левон Оганезов, радянський та російський піаніст, композитор, актор.
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