Католическое Рождество-2021: тематические картинки и лучшие поздравления

С Рождеством Христовым: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 25 декабря, наступило католическое Рождество Христово – одно из самых великих событий для западных христиан, которые празднуют появление на свет Иисуса Христа в облике человека.

Мы собрали для вас красивые, добрые, душевные и радостные поздравления с Рождеством католическим в стихах и прозе, а также красивые картинки и яркие открытки с праздником.

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Добрые поздравления с Рождеством Христовым в стихах

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Счастливого вам Рождества,

Любви, надежды и добра.

Пускай Господь вас сохранит

И благодатью озарит!

Открытки и картинки в праздник католического Рождества / Фото: bonnycards

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Загорается звезда,

И декабрь искрится:

В день святого Рождества

Чудо вдруг случится!



Ярче пусть горят огни

В праздник добрый, светлый,

Пусть исполнятся мечты –

Да поможет небо!

Поздравления с Рождеством Христовым: яркие картинки / Фото: pinterest

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Тих и светел рождественский вечер,

Вот и первая в небе звезда.

В этом ярком божественном свете

Мир встречает канун Рождества!

Распахнутся святые объятья

Белоснежных и ангельских крыл

В честь того, кто пойдет на распятье,

А пока лишь пришел в этот мир!

И ликует народ православный,

Отмечая рожденье Христа,

В этот праздник святой, самый главный

Пусть Господь войдет в наши сердца!

С Рождеством: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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Вечно свято, вечно ново

Рождество для нас Христово.

Много лет из года в год

Праздник этот радость льет,

Славьте Бога, стар и мал,

Он Спасителя нам дал!

Со светлым Рождеством Христовым: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

Душевные поздравления с праздником Рождества в прозе

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В светлый, добрый и радостный праздник Рождества Христова желаю всем мира и счастья, благополучия и уюта, душевной теплоты и гармонии, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

С католическим Рождеством: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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С праздником Рождества! Пусть сердце будет согрето любовью, душа – светлой верой, а разум – мечтами! Пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба – большой удачей! Пусть каждый день становится незабываемым событием, а каждый праздник – сказкой!

Праздник Рождества: поздравительные картинки / Фото: pinterest

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Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы в каждом доме царили мир, взаимопонимание, покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь восхитительными моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!

Открытки и картинки на Рождество Христово / Фото: pinterest

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25 декабря повсюду зажигаются свечи и огни. Наступает светлое Рождество – пора волшебства, чудес и осуществления мечты. В этот прекрасный праздник я желаю тебе счастья, ярких эмоций, интересных собеседников и чудесных открытий.

Поздравления с католическим Рождеством: тематические картинки / Фото: pinterest

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