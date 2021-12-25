Католическое Рождество-2021: тематические картинки и лучшие поздравления

С Рождеством Христовым: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 25 декабря, наступило католическое Рождество Христово – одно из самых великих событий для западных христиан, которые празднуют появление на свет Иисуса Христа в облике человека.
Мы собрали для вас красивые, добрые, душевные и радостные поздравления с Рождеством католическим в стихах и прозе, а также красивые картинки и яркие открытки с праздником.
Добрые поздравления с Рождеством Христовым в стихах
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Счастливого вам Рождества,
Любви, надежды и добра.
Пускай Господь вас сохранит
И благодатью озарит!
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Загорается звезда,
И декабрь искрится:
В день святого Рождества
Чудо вдруг случится!
Ярче пусть горят огни
В праздник добрый, светлый,
Пусть исполнятся мечты –
Да поможет небо!
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Тих и светел рождественский вечер,
Вот и первая в небе звезда.
В этом ярком божественном свете
Мир встречает канун Рождества!
Распахнутся святые объятья
Белоснежных и ангельских крыл
В честь того, кто пойдет на распятье,
А пока лишь пришел в этот мир!
И ликует народ православный,
Отмечая рожденье Христа,
В этот праздник святой, самый главный
Пусть Господь войдет в наши сердца!
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Вечно свято, вечно ново
Рождество для нас Христово.
Много лет из года в год
Праздник этот радость льет,
Славьте Бога, стар и мал,
Он Спасителя нам дал!
Душевные поздравления с праздником Рождества в прозе
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В светлый, добрый и радостный праздник Рождества Христова желаю всем мира и счастья, благополучия и уюта, душевной теплоты и гармонии, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.
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С праздником Рождества! Пусть сердце будет согрето любовью, душа – светлой верой, а разум – мечтами! Пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба – большой удачей! Пусть каждый день становится незабываемым событием, а каждый праздник – сказкой!
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Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы в каждом доме царили мир, взаимопонимание, покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь восхитительными моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!
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25 декабря повсюду зажигаются свечи и огни. Наступает светлое Рождество – пора волшебства, чудес и осуществления мечты. В этот прекрасный праздник я желаю тебе счастья, ярких эмоций, интересных собеседников и чудесных открытий.
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