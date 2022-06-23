Коли настане переломний момент у війні в Україні: прогноз астролога

Коли настане переломний момент у війні / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше відомий астролог Валентина Віттрок давала прогноз про терміни, коли закінчиться війна. А також розмірковувала про можливу зміну влади у Росії.

Але відносини загострені до краю, і людей цікавить, як довго триватиме конфронтація і коли настане переломний момент у війні .

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Вплив на хід війни

Багато астрологів пророкували влітку важке становище на фронтах і навіть загострення зіткнень . Це пояснювалося перебуванням Марса у знаку Овна з кінця весни. Такий астрологічний союз генерує енергію агресії, повну відсутність компромісів та небажання йти на поступки навіть у малому.

Ми справді спостерігаємо зараз, як у суспільстві та між державами зростає войовничість, агресія, кровопролитне з'ясування відносин. На жаль, цей аспект триватиме ще й у липні.

Переломний момент у знаку Близнюків

Астролог Валентина Віттрок пояснює, що у серпні 2022 року войовнича планета Марс увійде у знак Близнюків і перебуватиме там протягом восьми місяців. Для України таке розташування обіцяє помітне зниження інтенсивності бойових дій. До того ж, можливий навіть варіант завершення воєнної ситуації .

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Велика ймовірність того, що енергія агресивного Марса трансформується із дій у слова, що стане початком конструктивного спілкування на всіх рівнях , аж до найвищих. Іншими словами, на думку Віттрок, знову можуть розпочатися переговори.

Можливо, у цей час розпочнуться плідні переговори між протиборчими сторонами, які закінчаться укладанням мирного договору. Найімовірніше це відбудеться напередодні Дня Незалежності України.

Є шанси, що цей договір буде проміжним та тимчасовим. Але головне, що агресивні, масовані та кровопролитні бої припиняться . Хоча локальні зіткнення у різних частинах країни ще триватимуть.

Раніше ми публікували думку ведичного астролога про те, яка дата закінчення війни в Україні. Також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.