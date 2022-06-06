Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Хто змінить Путіна: прогноз астролога

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 червня, 19:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Є кілька кандидатів на цю посаду, але експерт Валентина Віттрок висловлює свої сумніви.
Хто змінить Путіна
Хто змінить Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Останнім часом все частіше звучать розмови про неадекватність та хворобу російського лідера. А тому закономірне питання, хто прийде на зміну Путіну . Як альтернативу інсайдери перелічують кілька кандидатур. Свою думку з цього приводу також висловила астролог Валентина Віттрок.

Вплив войовничого Марсу

Астролог вважає, що на майбутню долю всіх можливих кандидатур, сильний вплив має транзитний Марс, який з літа поточного року перебуватиме у знаку Близнят на вісім місяців . Марс загальновизнано вважається планетою війни, тому воєнне протистояння з Україною створює серйозні проблеми у владних російських колах.

Реклама

Сергій Собянін

У гороскопі мера Москви Сергія Собяніна , у якого день народження 21 червня 1958 року, дуже сильним є Марс у знаку Овна, де він поєднується із Чорним Місяцем. У червні ще додасться транзитний Марс, що створить опозицію до його натального Юпітера, символу влади. У серпні у знак Близнят також увійде Марс. Через це розпочнеться доволі неспокійний період. А транзитний Юпітер цього літа і наступного року створить неприємний аспект до натального Юпітера Собяніна. Такий розклад свідчить про те, що Сергію Собянину у найближчому майбутньому доведеться витрачати сили на захист свого авторитету, аби не втратити свого нинішнього посту, не кажучи вже про президентство.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв , нинішній перший заступник Радбезу РФ, вже був російським президентом у період з 2008 по 2012 роки, а також головою партії "Єдина Росія" та головою уряду РФ. Медведєв за знаком Зодіаку – Діва. У його натальній карті транзитний Марс, який із серпня перебуватиме у знаку Близнят, створить напружені аспекти до планет у Діві – Меркурію, Плутону та Урану. Таке розташування планет свідчить про те, що в найближчому майбутньому на Дмитра Медведєва чекає дуже напружений період, окрім думок про президентство.

Сергій Кирієнко

Марс у натальній карті першого заступника керівника російської АП Сергія Кирієнка перебуває у знаку зодіаку Близнята у тау-квадраті – напружених аспектах до Плутона та Юпітера, який символізує владу. Транзит Марса по Близнятам створює ефект подвійного Марса, тобто збільшена напруга, яку вражатиме Юпітер Сергія Кирієнка. Висновок з такого стану планет у космограмі Кирієнка такий: можливо, він вирішить поборотися за посаду президента, але навряд чи зуміє досягти цього.

Реклама

Раніше ми публікували прогноз астролога про те, коли закінчиться війна і що буде з Росією. Також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони вміють зберігати секрети
Віддані знаки зодіаку
Козоріг
Козоріг
Водолій
Водолій
Діва
Діва
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
6 – 12 червня
Вплив на життя
Лайфхак тижня
Як зварити розсипчастий рис
Дізнатися
Місячний календар на червень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Вихідні та свята у червні
Коли відпочиваємо?
Місячні дні у червні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Іменини у червні
Як привітати?
Магнітні бурі у червні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у червні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти