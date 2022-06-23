Когда наступит переломный момент в войне в Украине: прогноз астролога

Когда наступит переломный момент в войне / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее известный астролог Валентина Виттрок давала прогноз о сроках, когда закончится война. А также рассуждала о возможной смене власти в России.

Но отношения накалены до предела, и людей интересует, как долго продлится конфронтация и когда наступит переломный момент в войне .

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Влияние на ход войны воинственного Она

Многие астрологи предрекали летом тяжелое положение на фронтах и даже обострение столкновений . Это объяснялось пребыванием Марса в знаке Овна с конца весны. Такой астрологический союз генерирует энергию агрессии, полное отсутствие компромиссов и нежелание идти на уступки даже в малом.

Мы действительно наблюдаем сейчас, как в обществе и между государствами возрастает воинственность, агрессия, кровопролитное выяснение отношений. Увы, этот аспект продлится еще и в июле.

Переломный момент в знаке Близнецы

Астролог Валентина Виттрок объясняет, что в августе 2022 года воинственная планета Марс войдет в знак Близнецов и будет пребывать там в течение восьми месяцев. Для Украины такое расположение обещает заметное снижение интенсивности боевых действий. Более того, возможен даже вариант завершения военной ситуации .

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Велика вероятность того, что энергия агрессивного Марса трансформируется из действий в слова, что станет началом конструктивного общения на всех уровнях , вплоть до самых высоких. Иными словами, по мнению Виттрок, вновь могут начаться переговоры.

Возможно, это время начнутся плодотворные переговоры между противоборствующими сторонами, которые закончатся заключением мирного договора. Вероятнее всего, это произойдет накануне Дня Независимости Украины.

Есть шансы, что этот договор будет промежуточным и временным. Но главное, что агрессивные, массированные и кровопролитные бои прекратятся . Хотя локальные столкновения в различных частях страны еще будут продолжаться.

Ранее мы публиковали мнение ведического астролога о том, какая дата окончания войны в Украине. Также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.