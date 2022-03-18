Місячний календар на тиждень 21-27 березня 2022 року

Який сьогодні день місяця / Фото: Unsplash

Детальний місячний календар на кінець березня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які найнебезпечнішими, дізнайтеся з місячного календаря на період 21-27 березня 2022 року.

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Також не забудьте, що в останню неділю березня, 27-го числа, Україна перейде на літній час.

Місячний календар по днях на тиждень 21-27 березня 2022 року

21 березня, понеділок – 20-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – повня. День духовного зростання і перемоги, вам усе під силу, ви впораєтеся з будь-якими завданнями.

22 березня, вівторок – 21-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – повня. Активний день на перший план виходять такі якості, як сміливість, відвага, ризикованість.

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23 березня, середа – 21-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – повня. День наповнений рішучістю й іноді доводить до нерозсудливості.

24 березня, четвер – 22-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – повня. День мудрості та отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

25 березня, п'ятниця – 23-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – остання чверть о 7:38. Тяжкий агресивний день, коли бажано стримувати свої емоції.

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26 березня, субота – 24-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – остання чверть. День мудрості та сили, коли сприятливо займатись новими справами.

27 березня, неділя – 25-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести у спокої та усамітненні.

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