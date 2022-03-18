Лунный календарь на неделю 21-27 марта 2022 года

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash

Подробный лунный календарь на конец марта 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 21-27 марта 2022 года.

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Также не забудьте, что в последнее воскресенье марта, 27-го числа, Украина перейдет на летнее время.

Лунный календарь по дням на неделю 21-27 марта 2022 года

21 марта, понедельник – 20-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

22 марта, вторник– 21-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

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23 марта, среда – 21-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – полнолуние. День наполнен решительностью и иногда доводит до состояния безрассудности.

24 марта, четверг – 22-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – полнолуние. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

25 марта, пятница – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – последняя четверть в 7:38. Тяжелый агрессивный день, когда желательно сдерживать свои эмоции.

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26 марта, суббота – 24-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – последняя четверть. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

27 марта, воскресенье – 25-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.

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