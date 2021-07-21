Місячний календар фарбування волосся на серпень 2021 року

У серпні-2021 багато днів, коли можна і навіть потрібно кардинально міняти колір волосся, щоб привернути удачу, здоров'я, симпатію і просто гарний настрій.

Місячний календар фарбування волосся / Колаж Сьогодні / Фото: Сьогодні

Коли за місячним календарем найкраще фарбувати волосся в серпні, щоб ваш оновлений імідж приніс радість і задоволення, а ще подарував успіх і здоров'я? Дивіться детальний місячний календар фарбування волосся в серпні 2021 року на кожен день і вибирайте оптимальні дні для поновлення свого образу.

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Якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, дивіться ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Місячний календар на серпень-2021: коли можна і не можна фарбувати волосся

1 серпня – 23 місячний день. Невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.

2 серпня – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.

Місячний календар фарбування волосся / Фото: Pinterest

3 серпня – 25 місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.

4 серпня – 26 місячний день. Краще за все вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.

5 серпня – 27 місячний день. Цілком вдало пройде фарбування і тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.

Місячний календар фарбування волосся / Фото: Pinterest

6 серпня – 28 місячний день. Непоганий період для фарбування, для спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.

7 серпня – 29 місячний день. Сьогодні небажано фарбувати волосся, щоб уникнути фінансових проблем.

8 серпня – 30, 1 місячний день. Зміна кольору волосся на стику місячних днів може принести проблеми і відволікти від важливих справ.

9 серпня – 2 місячний день. Місячний календар фарбування волосся на сьогодні рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.

10 серпня – 3 місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем у цей день небажано, тому що ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.

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11 серпня – 4 місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нових відтінків, а зберегти свій колишній колір.

12 серпня – 5 місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення і приємне спілкування.

13 серпня – 6 місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період для зміни іміджу.

14 серпня – 7 місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили і впевненість у собі.

Місячний календар фарбування волосся / Фото: Pinterest

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15 серпня – 8 місячний день. Сьогодні не варто втручатися в зміну зовнішнього вигляду і кольору волосся, краще залиште все як є.

16 серпня – 9 місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє їхньому оздоровленню.

17 серпня – 10 місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби, і не використовуйте хімію на волоссі.

18 серпня – 11 місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати відросле коріння.

19 серпня – 12 місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансову удачу.

20 серпня – 13 місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас інтерес протилежної статі.

Місячний календар фарбування волосся / Фото: Pinterest

21 серпня – 14 місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати їх не варто, щоб не нашкодити.

22 серпня – 15 місячний день. Не варто занадто відходити від свого кольору волосся, в цьому випадку результат фарбування вас порадує.

23 серпня – 16 місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся, можна замаскувати відросле коріння.

24 серпня – 17 місячний день. Хороший день для фарбування в бажаний колір і тонування волосся, ви залишитеся задоволені.

25 серпня – 18 місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть знайти спільну мову з оточуючими.

26 серпня – 19 місячний день. День підходить для експериментів із кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.

Місячний календар фарбування волосся / Фото: Pinterest

27 серпня – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо відіб'ється на розвитку бізнесу.

28 серпня – 21 місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.

29 серпня – 22 місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або ж зупиніться на рідному кольорі.

30 серпня – 23 місячний день. Невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.

31 серпня – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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