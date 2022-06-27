Місячний календар фарбування волосся на липень 2022 року

Місячний календар фарбування волосся / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли можна фарбувати волосся за місячним календарем у липні 2022 року, щоб оновлений імідж приніс вам радість і схвальні посмішки оточуючих, успіх та здоров'я? Які дні будуть найменш підходящими для фарбування локонів , тому що їх зовнішній вигляд може погіршитися?

Дивіться детальний місячний календар фарбування волосся на кожен день липня 2022 року та вибирайте найкращі дні для маніпуляцій із шевелюрою.

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Місячний календар на липень-2022: коли можна і не можна фарбувати волосся

1 липня – 3 місячний день.Фарбування волосся за місячним календарем у цей день небажане, бо ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.

2 липня – 4 місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нових відтінків, а зберегти свій колишній колір.

Коли можна фарбуватися / Фото: pinterest / Фото: Unsplash

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3 липня – 5 місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення та приємне спілкування.

4 липня – 6 місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період зміни іміджу.

5 липня – 7 місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили та впевненості у собі.

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6 липня – 8 місячний день. Сьогодні не варто втручатися у зміну зовнішнього вигляду та кольору волосся, краще залиште все як є.

Підходящий день для фарбування волосся / Фото: pinterest / Фото: Pexels

7 липня – 9 місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє їх оздоровленню.

8 липня – 10 місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби і не використовуйте хімію на волоссі.

9 липня – 11 місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати відросле коріння.

10 липня – 12 місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансову удачу.

11 червня – 13 місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас інтерес протилежної статі.

12 липня – 14 місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати його не варто, щоб не нашкодити.

Коли найкраще фарбувати волосся / Фото: pinterest / Фото: Pexels

13 липня – 15 місячний день. Не варто надто відходити від свого кольору волосся, у цьому випадку результат фарбування вас порадує.

14 липня – 16 місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся, можна замаскувати відросле коріння.

15 липня – 17 місячний день. Хороший день для фарбування в бажаний колір та тонування волосся, ви залишитеся задоволені.

16 липня – 18 місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть порозумітися з оточуючими.

17 липня – 19 місячний день. День підходить для експериментів із кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.

18 липня – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо позначиться на розвитку бізнесу.

19 липня – 21 місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.

20 липня – 21 місячний день. Цей місячний день не підходить для фарбування волосся, тому що результат вас розчарує.

21 липня – 22 місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або зупиніться на рідному кольорі.

22 липня – 23 місячний день. Невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.

Коли можна фарбувати волосся / Фото: pinterest / Фото: Pexels

23 липня – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваші, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.

24 липня – 25 місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.

25 липня – 26 місячний день. Найкраще вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.

26 липня – 27 місячний день. Цілком вдало пройде фарбування та тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.

Вдалий день для фарбування волосся / Фото: pinterest / Фото: Unsplash

27 липня – 28 місячний день. Непоганий період для фарбування, для спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.

28 липня – 29, 1 місячний день. Зміна кольору волосся на стику місячних днів може завдати проблем та відволікти від важливих справ.

29 липня – 2 місячний день. Місячний календар фарбування волосся сьогодні рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.

30 липня – 3 місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем у цей день небажане, тому що ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.

31 липня – 4 місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нових відтінків, а зберегти свій колишній колір.

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