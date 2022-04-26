Місячний календар фарбування волосся на травень 2022 року

Місячний календар фарбування волосся / Фото: Depositphotos, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Коли за місячним календарем найкраще фарбувати волосся у травні 2022 року, щоб оновлені локони потішили, привернули увагу усіх довкола, принесли компліменти? А які дні вважаються менш слушними для зміни іміджу , тому що можуть погіршити зовнішній вигляд і здоров'я волосся?

Дивіться докладний місячний календар фарбування волосся на щодень травня 2022 року та вибирайте найкращі дні для поновлення іміджу.

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Місячний календар на травень-2022: коли можна і не можна фарбувати волосся

1 травня – 2 місячний день. Місячний календар фарбування волосся сьогодні рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.

2 травня – 3 місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем у цей день небажане, бо ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.

3 травня – 4 місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нових відтінків, а зберегти свій колишній колір.

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Коли можна фарбуватися Фото: pinterest

4 травня – 5 місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення та приємне спілкування.

5 травня – 6 місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період зміни іміджу.

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6 травня – 7 місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили та впевненості у собі.

7 травня – 8 місячний день. Сьогодні не варто втручатися у зміну зовнішнього вигляду та кольору волосся, краще залиште все як є.

Підходящий день для фарбування волосся / Фото: pinterest

8 травня – 9 місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє їхньому оздоровленню.

9 травня – 10 місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби, і не використовуйте хімію на волоссі.

10 травня – 11 місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати коріння, що відросло.

11 травня – 12 місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансову удачу.

12 травня – 13 місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас інтерес протилежної статі.

13 травня – 14 місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати його не варто, щоб не нашкодити.

Коли найкраще фарбувати волосся / Фото: pinterest

14 травня – 15 місячний день. Не варто надто відходити від свого кольору волосся, у цьому випадку результат фарбування вас потішить.

15 травня – 16 місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся, можна замаскувати відросле коріння.

16 травня – 17 місячний день. Хороший день для фарбування у бажаний колір та тонування волосся, ви залишитеся задоволені.

17 травня – 18 місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть порозумітися з оточенням.

18 травня – 18 місячний день. Вдалий день для фарбування у яскраві тони, ви залишитеся задоволені результатом.

19 травня – 19 місячний день. День підходить для експериментів з кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.

20 травня – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо позначиться на розвитку бізнесу.

21 травня – 21 місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.

22 травня – 22 місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або ж зупиніться на рідному кольорі.

23 травня – 23 місячний день. Непридатний день для маніпуляцій з волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.

Коли можна фарбувати волосся / Фото: pinterest

24 травня – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.

25 травня – 25 місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.

26 травня – 26 місячний день. Найкраще вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.

27 травня – 27 місячний день. Цілком вдало пройде фарбування та тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.

28 травня – 28 місячний день. Непоганий період для фарбування, для спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.

29 травня – 29 місячний день. Сьогодні небажано фарбувати волосся, щоб уникнути фінансових проблем.

30 травня – 30, 1 місячний день. Зміна кольору волосся на стику місячних днів може принести проблеми та відволікти увагу від важливих справ.

31 травня – 2 місячний день. Місячний календар фарбування волосся сьогодні рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.

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