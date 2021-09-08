Міжнародний день грамотності-2021: історія, привітання і ефектні картинки

Міжнародний день грамотності: ефектні картинки і привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Лише тиждень тому ми відзначали День знань, а сьогодні, 8 вересня, настало чергове свято, присвячене навчанню, знанням, освіті, читанню та письму – Міжнародний день грамотності.

Міжнародний день грамотності: історія і значення свята

Грамотність – це невід'ємне право людей і основа для їхнього навчання протягом усього життя.

Те, як люди володіють навичками читання і письма відповідно до граматичних норм рідної мови, говорить про рівень їхньої грамотності .

Також грамотність є головним показником культурного і соціального розвитку населення.

Ввона розширює права і можливості людей , сімей та громад і підвищує якість їхнього життя, допомагає подоланню бідності, зменшенню рівня дитячої смертності, досягненню гендерної рівності та забезпеченню сталого розвитку, миру і демократії.

8 вересня 1965 року в Тегерані відбулася Всесвітня конференція міністрів освіти з ліквідації неграмотності. На честь цієї події, за рекомендацією ЮНЕСКО, згодом був організований День грамотності, який стали проводити щорічно.

Мета свята – звернути уваги людей на важливість грамотного і всебічно розвиненого життя суспільства, а також необхідності його поширення.

Щорічно заходи цього дня присвячені різним темам: впливу грамотності на здоров'я, розвиток суспільства, особисті можливості тощо. Тема свята в 2021 році звучить "Грамотність в інтересах відновлення, орієнтованого на людину: скорочення цифрового розриву" .

З Міжнародним днем грамотності: привітання в прозі

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Вітаємо з Міжнародним днем грамотності. Бажаємо не тільки грамотно писати і висловлювати свої думки, але також мудро оцінювати будь-які життєві ситуації і обізнано підходити до вирішення важливих питань.

З нагоди Міжнародного вдень грамотності: красиві побажання / Фото: Pixabay

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Сьогодні Міжнародний день грамотності. Бажаю бути начитаною, різнобічною, розумною, цікавою, грамотною людиною, класним співрозмовником і невтомним всезнайкою.

Тематичні фото в Міжнародний день грамотності / Фото: Pixabay

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Вітаю з Міжнародним днем грамотності та бажаю у всіх ситуаціях проявляти себе тямущою, розумною, винахідливою людиною, грамотно підходити до вирішення будь-якого питання і знаходити мудрі рішення навіть для найважчих завдань.

З нагоди Міжнародного вдень грамотності: ефектні картинки / Фото: Pixabay

Міжнародний день грамотності: найкращі вірші і привітання

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Наш удивительный язык

К порядку издавна привык.

Пусть будет грамотная речь

Доступна и понятна,

Ведь для людей она всегда

Красива и приятна!

День грамотності: кращі поздоровлення / Фото: Pixabay

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Как грамотность для нас важна,

Ни для кого не ново:

Одну лишь букву изменил –

И поменялось слово.



С Днем грамотности вас, друзья,

Спешу скорей поздравить,

Желаю знаки и слова

Лишь в нужном месте ставить!

Міжнародний день грамотності: вірші для дітей / Фото: Pixabay

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Как хорошо уметь читать!

Не надо к маме приставать,

Не надо бабушку трясти:

"Прочти, пожалуйста, прочти!"

Не надо умолять сестрицу:

"Ну, прочитай еще страницу".

Не надо звать,

Не надо ждать,

А можно взять

И почитать!

Валентин Берестов

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