Потужна магнітна буря насувається на Землю від сьогодні: скільки триватиме

6 липня буде найсильніша магнітна буря / Фото: Unsplash
Найпотужніша з початку літа магнітна буря накриє землю з сьогоднішнього дня, 5 липня, і триватиме три доби.
Згідно з прогнозом, початок зростання сонячної активності припадає на сьогоднішній вечір, досягаючи рівня 3 бали.
Далі в середу, 6 липня , на ранок та день очікується пік сонячної активності – максимальний з початку літа, що сягає 5 балів. Надвечір він піде на незначний спад до 4 балів.
В четвер, 7 липня , саме у свято Івана Купала, Сонце продовжить атакувати Землю, але вже значно слабше, ніж попереднього дня – 3 бали.
І наостанок, 8 липня , на вечір п'ятниці, геомагнітний стан поступово знизиться до норми.
Знаючи прогноз активності Сонця , метеозалежні люди зможуть певною мірою захиститися від негативного впливу магнітних сплесків і бути готовими до можливого погіршення самопочуття та перепадів настрою в цей період.
Виходячи з прогнозу магнітних бур на липень 2022 року, прояви сонячної активності також очікуються:
- Незначні магнітні коливання: 8, 14, 17-21, 24, 25 числа.
- Серйозні магнітні бурі: 15, 16, 22, 23 липня.
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