Новий, 2022 рік: чий це рік за східним гороскопом

2022 - рік Чорного Водяного Тигра / Фото: Колаж: Сьогодні

Хоча до Нового року ще доволі далеко, багато людей починають цікавитися, 2022 рік – рік кого, якої тварини буде за східним календарем? Який символ наступного року-2022 за китайським гороскопом? Який головний колір буде у прийдешнього року? У чому зустрічати Новий, 2022 рік? Яка характеристика символу року 2022? На всі ці важливі питання читайте відповіді в нашій статті.

2022 рік – якої тварини?

2022-й Новий рік прийде до нас під знаком Чорного Водяного Тигра . Це третій знак у східному гороскопі, який іде слідом за Биком.

Згідно з давньою легендою, дванадцять тварин прибули до Будди на його заклик. Щур посів перше місце лише тому, що зумів перехитрити потужного і сильного Бика. А ось Тигр лише трохи поступився Бикові у швидкості та вправності, а тому йому дістався третій рік правління . Але відтоді Бик і Тигр завжди і у всьому змагаються один з одним.

Коли настане рік Тигра 2022: точна дата

Початок китайського і європейського років відрізняється. Це пояснюється тим, що дата східного нового року непостійна і прив'язана до місячного циклу .

Зокрема, китайський Новий рік, згідно з місячним календарем, припадає на другий молодик після зимового сонцестояння .

На відміну від традиційного європейського, який щорічно відзначають 1 січня, рік Чорного Водяного Тигра настане рівно за місяць, 1 лютого 2022 року, о 7-й годині 45 хвилин за київським часом. А триватиме рік Тигра до 21 січня 2023 року .

2022 рік Чорного Тигра: характеристика знака

Тигр на Сході – це символ сили, могутності, благородства , запальності й небезпеки, хоча його не можна вважати злою твариною. Від цього знака можна очікувати великих звершень, але і не менш великих помилок.

Тигр імпульсивний, непохитний, часто непередбачуваний, тож аналогічні події можуть відбуватися і в рік його правління.

Також не варто забувати, що Тигр за своєю природою – хижак і мисливець , який харчується не лише слабкими і повільними представниками тваринного світу.

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А ось завдяки дії Водної стихії 2022 року агресивний характер Тигра може бути помітно пом'якшений і умиротворений, оскільки Вода – стихія спілкування і комунікацій.

Що надіти на зустріч Нового року Тигра-2022

Зустрічаючи Новий, 2022 рік, бажано віддати перевагу кольорам прийдешнього року:

класичному чорному,

всім відтінкам синього і блакитного,

сірому,

білому.

Також схвальні поєднання кольорів тигрячого забарвлення:

помаранчевого,

жовтого,

білого,

чорного.

Доречні прикраси, що символізують стихію Води : метал, перли, камені, хвилеподібні візерунки, зображення риб, морських зірок та інших мешканців глибин.

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