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Яким буде 2022 рік Водяного Тигра

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
11 листопада, 13:38
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Що принесе Чорний Водяний Тигр, яким буде Новий рік 2022 і чого нам чекати у різних сферах життя.
Що принесе 2022 рік Тигра
Що принесе 2022 рік Тигра / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступний Новий 2022 рік прийде до нас під знаком Чорного (Синього) Водяного Тигра, згідно з китайським гороскопом. 1 лютого він змінить Білого Металевого Бика та триватиме менше року – до 23 січня 2023-го.

2022 рік Чорного Тигра: характеристика знака

На Сході Тигр має такі якості, як сила, міць, шляхетність , але водночас – запальність і небезпека, хоча його не можна віднести до злих тварин. Від цього знаку можна очікувати великих звершень, але й не менших великих помилок.

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Тигр характеризується імпульсивністю, непохитністю, непередбачуваністю . Отже, аналогічні події можуть відбуватися і в 2022 році – час його правління. За своєю природою Тигр – хижак, який полює на слабких і повільних представників тваринного світу. Звідси висновок – жодного прояву слабкості.

А ось завдяки дії Водної стихії 2022 року, яка сприяє кращому спілкуванню та комунікації, агресивний характер Тигра помітно пом'якшується та утихомирюється.

Що чекати від року Водяного Тигра

Новий 2022 рік Тигра , згідно з китайським гороскопом, принесе багато надзвичайних, яскравих і цікавих подій.

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Тигр здатний активізувати в людях енергію, оптимізм та ентузіазм . Підвищується стресостійкість. Ми будемо менше перейматися стосовно неприємностей і криз. І завдяки цьому відчуємо в собі сили для подолання і вирішення багатьох життєво важливих питань.

Після похмурого, працьовитого та врівноваженого Бика різкість і вибухонебезпечність Тигра проявиться у продовженні певних змін та реформування суспільних цінностей, усталених традицій, оптимізації процесу праці, які були започатковані ще до нього.

У політичній сфері життя очікуються кардинальні зміни. Велика ймовірність, що у вершин влади з'являться свіжі сили, люди та ідеї . Велике значення в рік Тигра матиме харизма, симпатія та підтримка соціуму, сила переконання, вміння не лише говорити, а й діяти, прагнення справедливості.

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Однозначно зміни торкнуться тих сфер і областей, де донедавна спостерігалися застої та довго нічого не відбувалося. Болота однозначно не буде, на зміну тихій воді прийдуть свіжі вируючі потоки .

В аспекті особистих стосунків, сім'ї та будинку рік Тигра, незважаючи на свою активність, принесе спокій і душевність . Його агресія спрямована назовні, а ось свій дім – це фортеця, яку він ретельно оберігає від зовнішнього негативного впливу. Тигр – звір сімейний, здатний все життя зберігати вірність своєму партнеру і порвати будь-кого, хто зазіхне на його щастя.

Чорний Тигр любить і цінує фінансову незалежність і матеріальні блага. При цьому він не є ханжем. Він уміє рахувати гроші, заробляти і розумно витрачати їх. 2022 вітає активних, цілеспрямованих і діяльних людей . Перед ними відкриються чудові можливості заробітку і кар'єрного зростання.

При цьому особливу прихильність символу 2022 року отримають люди, готові ризикувати і ставити на кін усе, здатні боротися за справедливість і відстоювати свою ідею всіма силами .

Раніше ми розповідали, який головний колір 2022 року та у чому зустрічати Новий рік Тигра.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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