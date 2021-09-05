Осіннє рівнодення-2021: коли відбудеться і чим цікаве

Осіннє рівнодення пройде при повні / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли буде осіннє рівнодення в 2021 році? Чим примітне це астрономічне явище восени цьогоріч? Що означає рівнодення? На які цікаві особливості варто звернути увагу? Ці та інші факти про рівнодення дізнайтеся в нашій статті.

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Осіннє рівнодення-2021: точна дата і час

Щороку день осіннього рівнодення може відрізнятися на добу і випадати чи то на 22-ге, то чи на 23-тє число вересня.

Цьогоріч осіннє рівнодення відбудеться 22 вересня о 22-й годині 21 хвилині за київським часом.

Примітно, що в 2021 році саме напередодні дня осіннього рівнодення, 21-го числа, відбудеться вереснева повня, яка в народі отримала назву Кукурудзяний Місяць. Тож після заходу Сонця ми зможемо спостерігати красивий повний Місяць.

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Що значить осіннє рівнодення: цікаві факти

Рівнодення восени – це момент, коли центр Сонця в своєму русі по екліптиці, видимому для Землі, перетинає небесний екватор і переходить із Північної півкулі в Південну .

. У день осіннього рівнодення в Північній півкулі починається астрономічна осінь . А ось південна частина Землі, навпаки, у цей день зустрічає астрономічну весну.

. А ось південна частина Землі, навпаки, у цей день зустрічає астрономічну весну. Починаючи з найтривалішого дня літнього сонцестояння, який був 21 червня, світловий день у Північній півкулі поступово зменшується, а от тривалість ночі, навпаки, зростає. У день осіннього рівнодення ці величини ненадовго зрівняються. А далі день продовжить зменшуватися – до моменту зимового сонцестояння.

– до моменту зимового сонцестояння. Як зрозуміло з назви, у рівнодення день дорівнює ночі . І за математичним підрахунками, ці періоди становлять по 12 годин, тобто по половині доби.

. І за математичним підрахунками, ці періоди становлять по 12 годин, тобто по половині доби. А ось за законами фізики фактичний денний час у цей день трохи довший за ніч. Це відбувається через оптичне явище рефракції і особливості заломлення сонячних променів в атмосфері.

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