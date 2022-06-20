Чому пропадає спатифілум і як врятувати квітку: поради квітникарам

Як врятувати спатифілум / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Спатифілум часто називають " жіноче щастя ". Вважається, що він справді приносить щастя та любов своїй господині, покращує енергетику в будинку. Тому його зазвичай дарують жінкам саме з цією метою. Та й взагалі квітка дуже красива, ніжна і жіночна.

І якщо раптом спатифіллум починає чахнути і пропадати, це сприймається як небезпечний сигнал, що вдома не все благополучно, і настав час рятувати любов. Але насамперед потрібно спробувати реанімувати саму квітку. Мабуть, щось не так із її доглядом .

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Чому пропадає спатифілум і що з цим робити

Надлишок органіки та азотних добрив. Це найчастіша проблема, через яку квітка може пропасти. Щоб її врятувати, потрібно пересадити спатифілум із частковою або повною заміною ґрунту на новий. Рослина має одну важливу особливість: її краще не догодовувати, ніж перегодовувати.

Це найчастіша проблема, через яку квітка може пропасти. Щоб її врятувати, потрібно пересадити спатифілум із частковою або повною заміною ґрунту на новий. Рослина має одну важливу особливість: її краще не догодовувати, ніж перегодовувати. Надлишок вологи. Якщо листя чорніє і в'яне, спробуйте не заливати рослину, тому що багато води згубно для неї. Важливо стежити за тим, щоб не було застою води – вона повинна після поливання стікати у піддон за 15 хвилин.

Спатифіллум не любить посухи та переливу / Фото: pinterest

Якщо листя чорніє і в'яне, спробуйте не заливати рослину, тому що багато води згубно для неї. Важливо стежити за тим, щоб не було застою води – вона повинна після поливання стікати у піддон за 15 хвилин. Сухість – інша крайність, яка негативно відбивається на спатифлумі. Якщо його листя обм'якло і втратило пружність – рослині бракує вологи. Квітку рекомендується поливати регулярно теплою водою.

– інша крайність, яка негативно відбивається на спатифлумі. Якщо його листя обм'якло і втратило пружність – рослині бракує вологи. Квітку рекомендується поливати регулярно теплою водою. Занадто великий горщик також негативно впливає на самопочуття квітки, і вона почувається некомфортно. Краще пересадити рослину у горщик, що підходить за розміром.

Підберіть правильний розмір горщика для квітки / Фото: unsplash

також негативно впливає на самопочуття квітки, і вона почувається некомфортно. Краще пересадити рослину у горщик, що підходить за розміром. Низька температура. Спатифіллум не цвістиме, якщо він довгий час знаходиться при низькій температурі. Оптимальна температура в зоні вирощування має бути не нижчою за 22°С.

Спатифіллум не цвістиме, якщо він довгий час знаходиться при низькій температурі. Оптимальна температура в зоні вирощування має бути не нижчою за 22°С. Недостатнє освітлення – також причина того, що рослина не хоче радувати господиню квітами. Бажано переставити її на світліше підвіконня на сонячному боці.

– також причина того, що рослина не хоче радувати господиню квітами. Бажано переставити її на світліше підвіконня на сонячному боці. Сонячний опік. Як і більшість рослин, спатифіллум не можна тримати на відкритому сонці, тому що воно може підпалити листя, вони втратить свій здоровий колір та пружність.

Як і більшість рослин, спатифіллум не можна тримати на відкритому сонці, тому що воно може підпалити листя, вони втратить свій здоровий колір та пружність. Неоднорідний ґрунт. Квітка може пропадати, якщо навколо її кореневої системи утворюється жорстка грудка, яка перешкоджає проникненню кисню до коріння. Щоб реанімувати спатифіллум, потрібно дістати його із горщика, очистити коріння від старої землі, а потім пересадити у новий ґрунт із гарним дренажем.

Спатифілум потрібно пересадити / Фото: pinterest

Квітка може пропадати, якщо навколо її кореневої системи утворюється жорстка грудка, яка перешкоджає проникненню кисню до коріння. Щоб реанімувати спатифіллум, потрібно дістати його із горщика, очистити коріння від старої землі, а потім пересадити у новий ґрунт із гарним дренажем. Загнивання коріння. Ця проблема також потребує пересадки рослини. Її слід дістати з горщика, уважно оглянути коріння і видалити за допомогою ножа ті, що згнили. А потім пересадити спатифілум.

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