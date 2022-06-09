Як врятувати цикламен: поради квітникарам

Повернути свіжість, красу та цвітіння улюбленій рослині можна ретельним доглядом.

Як врятувати цикламен / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Один з улюбленців багатьох квітникарів – цикламен . Це гарний, ефектний бульбовий, багаторічник, який, втім, славиться своєю примхливістю.

Цикламен вимагає особливого відношення та догляду , інакше він може зачахнути, захворіти і загинути. Як реанімувати цикламен у домашніх умовах і що робити, якщо він почав жовтіти та в'янути, читайте у нашій статті.

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Основне правило – простіше не допускати погіршення стану квітки, ніж потім намагатися її врятувати. Це досягається правильним доглядом . Але якщо рослина все-таки почала хворіти, її можна спробувати реанімувати.

Причини загибелі цикламену

Цикламен дуже вимогливий у догляді / Фото: unsplash

Неправильний полив. Цикламен не любить попадання води на бульбу і листя – вони починають жовтіти. Для поливу краще використовувати шприц або спринцівку та лити воду поруч із бульбою.

Цикламен не любить попадання води на бульбу і листя – вони починають жовтіти. Для поливу краще використовувати шприц або спринцівку та лити воду поруч із бульбою. Надлишок добрив. Цикламен не переносить солоні ґрунти, тому внесення органіки може спричинити гниття бульби.

Цикламен не переносить солоні ґрунти, тому внесення органіки може спричинити гниття бульби. Сухе повітря та сонце може стати причиною в'янення цикламену. Якщо листя починає жовтіти, але при цьому суцвіття цикламена великі і міцні – змініть місце його розташування.

може стати причиною в'янення цикламену. Якщо листя починає жовтіти, але при цьому суцвіття цикламена великі і міцні – змініть місце його розташування. Холод. Якщо квітка розташована на холодному підвіконні або на балконі, вона може підмерзнути і загинути.

Якщо квітка розташована на холодному підвіконні або на балконі, вона може підмерзнути і загинути. Шкідники. Головні вороги цикламена – попелиця, трипси, кліщі. Ознака їх появи – жовтизна та маленькі дірочки на листі.

Як пересадити рослину

Цикламен не любить зайвої вологи / Фото: pixabay

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Акуратно дістаньте цикламен із горщика та огляньте бульби . Якщо знайшли ознаки загнивання, гострим ножем видаліть ці частини до здорової тканини. Потім обробіть коріння знезаражуючим засобом . Помістіть бульбу в тепле, сухе, добре провітрюване місце і залиште на добу або більше, щоб вона підсохла , і процес гниття припинився. Підготуйте грунт, провівши процес знезараження . Для цього його можна прожарити у духовці або потримати у морозилці. Магазинний ґрунт можна не обробляти. Посадіть цикламен і поставте на три дні у темне місце . Полив має бути помірним. Якщо за цей час зелені листочки не почали жовтіти, значить обробка та пересадка рослини проведені правильно, і її можна поставити в звичне місце .

Боротьба зі шкідниками

Найкращий спосіб лікування цикламену – профілактика / Фото: pixabay

Якщо причиною зів'янення квітки стали комахи, з ними треба боротися. При цьому уражене листя видаляють а цикламен обробляють інсектицидом.

Інсектицидне мило допомагає у боротьбі з кліщем та попелицею. Розчиніть у воді засіб із розрахунку 50 г на 4 л води. Змочіть мильним розчином ватний тампон і обробіть листя цикламену з усіх боків.

допомагає у боротьбі з кліщем та попелицею. Розчиніть у воді засіб із розрахунку 50 г на 4 л води. Змочіть мильним розчином ватний тампон і обробіть листя цикламену з усіх боків. Фітоверм знищує багатьох шкідників, зокрема – кліщів, тріпсів. Для обробки ампулу з хімікатом розводять згідно з інструкцією та обприскують двічі з інтервалом у тиждень.

знищує багатьох шкідників, зокрема – кліщів, тріпсів. Для обробки ампулу з хімікатом розводять згідно з інструкцією та обприскують двічі з інтервалом у тиждень. Агравертін також бореться з комахами-шкідниками. Потрібно розвести ампулу в півлітрі води та обприскати квітку, а за необхідності через два дні повторюють обробку.

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