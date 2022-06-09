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Як врятувати цикламен: поради квітникарам

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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9 червня, 14:40
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Повернути свіжість, красу та цвітіння улюбленій рослині можна ретельним доглядом.
Як врятувати цикламен
Як врятувати цикламен / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Один з улюбленців багатьох квітникарівцикламен . Це гарний, ефектний бульбовий, багаторічник, який, втім, славиться своєю примхливістю.

Цикламен вимагає особливого відношення та догляду , інакше він може зачахнути, захворіти і загинути. Як реанімувати цикламен у домашніх умовах і що робити, якщо він почав жовтіти та в'янути, читайте у нашій статті.

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Основне правило – простіше не допускати погіршення стану квітки, ніж потім намагатися її врятувати. Це досягається правильним доглядом . Але якщо рослина все-таки почала хворіти, її можна спробувати реанімувати.

Причини загибелі цикламену

Цикламен дуже вимогливий у догляді / Фото: unsplash
Цикламен дуже вимогливий у догляді / Фото: unsplash

  • Неправильний полив. Цикламен не любить попадання води на бульбу і листя – вони починають жовтіти. Для поливу краще використовувати шприц або спринцівку та лити воду поруч із бульбою.
  • Надлишок добрив. Цикламен не переносить солоні ґрунти, тому внесення органіки може спричинити гниття бульби.
  • Сухе повітря та сонце може стати причиною в'янення цикламену. Якщо листя починає жовтіти, але при цьому суцвіття цикламена великі і міцні – змініть місце його розташування.
  • Холод. Якщо квітка розташована на холодному підвіконні або на балконі, вона може підмерзнути і загинути.
  • Шкідники. Головні вороги цикламена – попелиця, трипси, кліщі. Ознака їх появи – жовтизна та маленькі дірочки на листі.

Як пересадити рослину

Цикламен не любить зайвої вологи / Фото: pixabay
Цикламен не любить зайвої вологи / Фото: pixabay

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  1. Акуратно дістаньте цикламен із горщика та огляньте бульби .
  2. Якщо знайшли ознаки загнивання, гострим ножем видаліть ці частини до здорової тканини.
  3. Потім обробіть коріння знезаражуючим засобом .
  4. Помістіть бульбу в тепле, сухе, добре провітрюване місце і залиште на добу або більше, щоб вона підсохла , і процес гниття припинився.
  5. Підготуйте грунт, провівши процес знезараження . Для цього його можна прожарити у духовці або потримати у морозилці. Магазинний ґрунт можна не обробляти.
  6. Посадіть цикламен і поставте на три дні у темне місце . Полив має бути помірним.
  7. Якщо за цей час зелені листочки не почали жовтіти, значить обробка та пересадка рослини проведені правильно, і її можна поставити в звичне місце .

Боротьба зі шкідниками

Найкращий спосіб лікування цикламену – профілактика / Фото: pixabay
Найкращий спосіб лікування цикламену – профілактика / Фото: pixabay

Якщо причиною зів'янення квітки стали комахи, з ними треба боротися. При цьому уражене листя видаляють а цикламен обробляють інсектицидом.

  • Інсектицидне мило допомагає у боротьбі з кліщем та попелицею. Розчиніть у воді засіб із розрахунку 50 г на 4 л води. Змочіть мильним розчином ватний тампон і обробіть листя цикламену з усіх боків.
  • Фітоверм знищує багатьох шкідників, зокрема – кліщів, тріпсів. Для обробки ампулу з хімікатом розводять згідно з інструкцією та обприскують двічі з інтервалом у тиждень.
  • Агравертін також бореться з комахами-шкідниками. Потрібно розвести ампулу в півлітрі води та обприскати квітку, а за необхідності через два дні повторюють обробку.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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