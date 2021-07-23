Повня 24 липня: що не можна робити в цей день

24 липня настане Золотий Місяць. Це сприятливий час для тих людей, хто готовий старанно працювати, шукати нестандартні рішення і точно знає, чого хоче від життя.

Повня 24 липня / Фото: Unsplash

Завтра, 24 липня, рано вранці, о 5 годині 37 хвилин , відбудеться чергова літня повня у 2021 році, яка має відразу кілька гучних назв: Золотий Місяць, а також Громовий, Благословенний або ж Оленячий Місяць.

Це цікавий і багатообіцяючий період, проте важливо дотримуватися деяких правил і обмежень, щоб уникнути неприємностей.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Особливості літньої повні 24 липня

Липнева повня пройде під знаком Водолія . У такі дні люди прагнуть внутрішньої свободи і не терплять найменшого тиску на себе. Пробуджуються емоції і пристрасті. З'являється бажання побалувати себе, зробити щось недозволене, купити те, в чому раніше собі відмовляли.

Водночас, 16-та місячна доба , на яку випадає повня 24 липня, має гармонійну, чисту і світлу енергетику.

Читайте також: Місячний календар на тиждень 19-25 липня 2021 року

Як поводитися під час повні 24 липня

У повню під знаком Водолія вдало проводити різні експерименти і впроваджувати новаторства. А тому можна братися за реалізацію цікавих ідей і ризикованих проектів.

Реклама

Також це час для ризику – він часто буває виправданий. Багато людей відчувають удачу в азартних іграх і лотереях.

У такий період сприятливо не замикатися в собі, а більше спілкуватися і частіше бувати на людях.

Що не можна робити під час повні 24 липня

Головне в дні Водолія – не піддаватися анархії і вседозволеності.

і вседозволеності. Не варто за рахунок епатажу і нав'язування своїх інтересів оточуючим самостверджуватися за чужий рахунок.

Також у прагненні до нових відчуттів не втрачайте голову , щоби потім не довелося шкодувати про скоєне.

, щоби потім не довелося шкодувати про скоєне. Якщо перед вами стоїть проблема вибору – відкладіть її на більш слушний час.

У дні повні краще проявляти обережність у своїх вчинках і діях і берегти здоров'я.

Також не потрібно починати нові і серйозні справи – вони не принесуть очікуваного результату.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.