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Золота повня липня-2021: точна дата і час

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
22 липня, 14:42
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Чергову літню повню називають золотою завдяки кольору Місяця, який набуває яскраво-жовтого відтінку. Але це не єдина назва.
Золота повня
Золота повня / Фото: Unsplash

24 липня настане Благословенний, Громовий або ж Оленячий Місяць – ось як іще називається Золота повня липня. Всі ці імена характеризують стан природи у цей період зміни місячних фаз.

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Це час відкриття хороших перспектив і можливостей для тих людей, які готові старанно працювати, шукати нестандартні рішення і точно знають, яких благ вони хочуть досягти від життя.

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Дата і час повні

Липнева повня відбудеться суботнім ранком, о 5 годині 37 хвилин за київським часом. Вона пройде під знаком Водолія, який вступить у свої права за дві години до початку повні.

Звичайно ж, найкраще спостерігати це ефектне явище, коли Місяць тільки сходить, о 21 годині 42 хвилини . В цей час він розташований низько над темним горизонтом і здається набагато більшим і яскравішим.

Особливості повні 24 липня

В період Водолія люди зазвичай прагнуть внутрішньої свободи і розкутості. Оживають емоції і пристрасті. У такі дні ми не терпимо найменшого тиску на себе. Зате з'являється бажання побалувати себе, почудити або зробити щось недозволене, купити те, в чому раніше себе обмежували.

Головне в дні Водолія – не вдаватися до анархії і вседозволеності, не намагатися самоствердитися у власних очах за рахунок інших.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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