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24 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
24 липня, 07:25
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День турботи про себе, День святої княгині Ольги, іменини Ольги і Олени – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 24 липня.
24 липня: яке сьогодні свято
24 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народний і православне свято в українців 24 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято 24 липня

  • Міжнародний день турботи про себе (International Self-Care Day) – проводиться з метою пояснити людям, як потрібно дбати про себе, щоб бути здоровими.
  • День поліції – святкує Польща.
  • День Симона Болівара – свято національного героя шанує Еквадор, Болівія і Венесуела.
  • День дітей – відзначається у Вануату.
  • День батьків – святкує Індія.

Іменинники 24 липня

День ангела сьогодні відзначають: Ольга та Олена, а також Аркадій, Євфимія, Костянтин, Лев.

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Яке сьогодні церковне свято

24 липня в православній церкві шанується пам'ять Рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської, у святому хрещенні Олени, мученика Кіндея, пресвітера. Згадується диво великомучениці Ефімії Всехвальної, що через нього православ'я утвердилося.

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У народі 24 липня вшановувалася Ольга Страдниця. У цей період наступала найспекотніша погода і грозова пора. Селяни в цей час займалися жнивами і прибиранням в полях.

Прикмети на 24 липня

  • дощ у цей день обіцяє хороший улов риби;
  • сонячний день – до багатого врожаю зернових;
  • якщо стожари сяють яскраво, буде вдала жнива й урожай.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 липня

  • 971 – між київським князем Святославом і візантійським імператором Іоанном Цімісхімом укладено почесний мир.
  • 1790 – у Франції вперше в історії задокументовано падіння на Землю метеорита.
  • 1938 – день народження розчинної кави.
  • 1990 – в Києві біля будівлі міськради вперше підняли національний синьо-жовтий прапор.

Хто народився 24 липня

  • 1783 – Симон Болівар, національний герой Венесуели.
  • 1802 – Олександр Дюма, французький письменник, драматург.
  • 1921 – Біллі Тейлор, американський джазовий піаніст, композитор.
  • 1942 – Ірина Мірошниченко, радянська актриса театру і кіно.
  • 1969 – Дженніфер Лопес, американська актриса, співачка, продюсер.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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