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Місячний календар на тиждень 19-25 липня 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
18 липня, 12:10
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Згідно з місячним календарем, найскладнішим днем тижня буде п'ятниця, напередодні повні, коли важко впоратися з емоціями і спокусами
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Unsplash

Докладний місячний календар на середину липня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 19-25 липня 2021 року.

А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

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Місячний календар за днями на тиждень 19-25 липня 2021 року

  • 19 липня, понеділок – 11-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, в який важливо тримати емоції під контролем.

  • 20 липня, вівторок – 12-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя і співчуття, які повернуться до вас сторицею.

  • 21 липня, середа – 13-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

  • 22 липня, четвер – 14-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни і удачі, коли все задумане виходить, а численні бажання збуваються.

  • 23 липня, п'ятниця – 15-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Козоріг. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день спокуси, в цей період людина погано контролює свої слабкості.

  • 24 липня, субота – 16-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – повня о 5:37. День гармонії, спокою і єднання внутрішнього світу із зовнішнім.

  • 25 липня, неділя – 17-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Водолій. Фаза Місяця – повня. День внутрішньої свободи і розкутості, коли можна веселитися і насолоджуватися життям.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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