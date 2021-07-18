Місячний календар на тиждень 19-25 липня 2021 року

Згідно з місячним календарем, найскладнішим днем тижня буде п'ятниця, напередодні повні, коли важко впоратися з емоціями і спокусами

Який сьогодні день місяця / Фото: Unsplash

Докладний місячний календар на середину липня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 19-25 липня 2021 року.

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Місячний календар за днями на тиждень 19-25 липня 2021 року

19 липня, понеділок – 11-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, в який важливо тримати емоції під контролем.

20 липня, вівторок – 12-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя і співчуття, які повернуться до вас сторицею.

21 липня, середа – 13-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

22 липня, четвер – 14-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни і удачі, коли все задумане виходить, а численні бажання збуваються.

23 липня, п'ятниця – 15-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Козоріг. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день спокуси, в цей період людина погано контролює свої слабкості.

24 липня, субота – 16-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – повня о 5:37. День гармонії, спокою і єднання внутрішнього світу із зовнішнім.

25 липня, неділя – 17-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Водолій. Фаза Місяця – повня. День внутрішньої свободи і розкутості, коли можна веселитися і насолоджуватися життям.

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