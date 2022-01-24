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Яскраві привітання з Днем Тетяни: картинки, листівки, проза та вірші

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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24 січня, 19:20
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У День святої Тетяни вітаємо з добрим святом і бажаємо радості, щастя, миру, добра та розсудливості
З Днем Тетяни: тематичні картинки та вітальні листівки
З Днем Тетяни: тематичні картинки та вітальні листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 25 січня, настане миле й радісне свято – День Тетяни, в яке православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Татіани Римської . Здавна святу Тетяну вважають покровителькою наук, освіти та студентства.

Прийміть вітання у цей день, а також не забудьте привітати рідних та близьких зі світлим зимовим святом .

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Ми зібрали для вас ефектні картинки і вітання з Днем Тетяни у прозі та віршах.

Вірші та картинки у День святої Тетяни

***

Пусть Татьяна святая
От беды защищает,
Твое сердце молитвой
И мечтой наполняет!

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В этот праздник чудесный
Я тебе пожелаю
Быть душою прелестной,
Жить любовью бескрайней!

И пусть ангела крылья
Каждый день берегут,
Поднимают над миром,
Озарив светом путь!

Ніжні вітання з Днем Тетяни
Ніжні вітання з Днем Тетяни

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***

Пусть День Татьянин принесет,
Любовь и счастье круглый год,
Здоровье крепкое, везение,
Удачу, радость, настроение!

В морозный праздник января,
Пусть сбудется мечта твоя,
Тепла душевного, друзей,
А рядом добрых лишь людей!

Добрі вітання та листівки з Днем Тетяни / Фото: pinterest
Добрі вітання та листівки з Днем Тетяни / Фото: pinterest

***

С Днем Татьяны вас сегодня!
Пусть все сложится удачно,
И у вас на сердце будет
Белоснежно, а не мрачно.

Пусть крылом пушистым, мягким
Ангелок взмахнет над вами
И наполнит ваши будни
Добрым счастьем, чудесами.

Добрі картинки з Днем Тетяни / Фото: pinterest
Добрі картинки з Днем Тетяни / Фото: pinterest

Ефектні вітання з Днем Тетяни у прозі

***

У Тетянин день бажаю тобі завидної завзятості у досягненні поставлених цілей та сили для реалізації задуманого. Нехай поряд будуть тільки радісні та щасливі люди, які заряджатимуть тебе оптимізмом і позитивною енергією. Прагни рухатися вперед, до нових знань та цікавих відкриттів!

Позитивні картинки в Тетянин день / Фото: pinterest
Позитивні картинки в Тетянин день / Фото: pinterest

***

Вітаю вас із Днем ангела! Нехай Тетянин день принесе вам удачу та натхнення! Нехай у найважчі дні не залишає вас бажання жити та радіти кожному дню!

Вітальні картинки та вірші з Днем Тетяни / Фото: pinterest
Вітальні картинки та вірші з Днем Тетяни / Фото: pinterest

***

Вітаю з Тетяним днем і бажаю тобі всього найкращого! Нехай у це свято ти зможеш загадати найнеймовірніші бажання і всі вони збудуться! Нехай шикарний настрій буде в тебе щодня! Нехай ніщо не затьмарить той позитив, який ти невпинно даруєш оточуючим!

Красиві картинки та привітання з Днем Тетяни / Фото: pinterest
Красиві картинки та привітання з Днем Тетяни / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, коли буде Масляна-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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