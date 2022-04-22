Великдень-2022: головні ритуали, звичаї та прикмети свята

Якщо великодня паска добре піднялася і вийшла смачною – рік пройде благополучно і щасливо.

Головні звичаї та прикмети свята Великодня / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні, freepik.com

Великдень-2022 – це головне церковне свято, яке вшановується у християнському світі. Воскресіння Христове є символом вічного Життя, перемоги над Смертю та очищення від гріхів. Цьогоріч Великдень настане 24 квітня.

У це свято на перший план виходять такі загальні для всіх людей цінності як добро, милосердя, співчуття. Здавна у Великодня склалися свої народні звичаї та ритуали , а також цікаві прикмети, про які ми розповімо у нашій статті.

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Великдень: історія свята

Згідно з церковними канонами, Воскресіння Ісуса Христа відбулося на третій день після його страти. На світанку жінки-мироносиці прийшли до гробу Господнього, але побачили відвалений убік камінь та порожню печеру.

Воскресіння Ісуса Христа / Фото: Pinterest

Жінки не вірили своїм очам, але їм явився ангел і сповістив про велике диво : "Чого шукаєте живого між мертвих? Його немає тут: Він Воскрес!" Протягом кількох днів воскреслий Ісус по черзі являвся мироносицям і своїм учням, а на сороковий день піднявся на небо.

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Віра людей у чудесне Воскресіння Господа з мертвих є головною доктриною, на якій базується християнство як релігія.

Великодні традиції та прикмети

Свято світлого Великодня у багатьох людей асоціюється з ароматом здобної випічки, гарними пасками, писанками, а також символічним вітанням "Христос Воскрес!" – "Воістину Воскрес!"

Наскільки у господині виходили пишними та смачними великодні паски , судили про благополуччя та здоров'я всієї родини на весь рік. Якщо паска висока та смачна, то й рік буде щасливим. А якщо тісто не підійшло – до неприємностей.

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На Великдень прийнято ходити до церкви освячувати святковий кошик з пасками, крашанками, ковбасою та іншими продуктами.

Святковий стіл, за яким після церкви збирається вся сім'я, має бути накритий багато і різноманітно – тоді й рік буде ситим.

Під час христосування люди намагалися поворожити про своє благополуччя: у кого крашанка виявиться міцнішою за всіх і розіб'ється найостаннішою, той буде щасливим увесь рік.

Якщо у сім'ї часто були неприємності та сварки, то на Великдень робили ритуал для відновлення миру . Скочували з гірки червону крашанку і промовляли: "Як це яйце з гори скотилося, так і горе мене відпустило. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь".

Молитва на Великдень про здоров'я та благополуччя під час дзвону обіцяла удачу всій сім'ї на рік: "Христос Воскрес, моїй родині здоров'я, моєму дому багатства, моєму полю врожаю. Амінь".

Великдень: головні символи свята

Символи Великодня виражають оновлення та відродження до нового життя.

Традиції Великодня / Фото: Pinterest

Благодатний вогонь – це Світло Боже, яке просвітлює народи. Після прибуття з Єрусалиму священнослужителі розносять великодній вогонь по всіх храмах. А віряни запалюють від нього свої свічки та ставлять вдома під іконами. Важливо донести свічки запаленою – тоді весь рік буде удача.

– це Світло Боже, яке просвітлює народи. Після прибуття з Єрусалиму священнослужителі розносять великодній вогонь по всіх храмах. А віряни запалюють від нього свої свічки та ставлять вдома під іконами. Важливо донести свічки запаленою – тоді весь рік буде удача. Під час розговіння після Великого посту відбувається Великодня трапеза , яку потрібно починати з освячених у храмі продуктів: паски, крашанок та сирної пасхи.

, яку потрібно починати з освячених у храмі продуктів: паски, крашанок та сирної пасхи. Великодні писанки та крашанки означають Гроб Господен і символізують появу життя. Зовні яйце виглядає мертвим, але в ньому зароджується нове життя.

та крашанки означають Гроб Господен і символізують появу життя. Зовні яйце виглядає мертвим, але в ньому зароджується нове життя. Паска символізує тіло Христа, червоне вино – кров, а сирна паска – це Небесний Сіон або щасливе та радісне Господнє місто, куди прагнуть потрапити віруючі.

Раніше ми розповідали, як можна цікаво та яскраво прикрасити великодні паски до свята. Також ми розповідали, чому на Великдень кажуть Христос Воскрес. А ще пояснювали, як щороку розраховувати перехідні свята великодньому календарю.