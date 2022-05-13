П'ятниця 13: що не можна робити та особливості дня

П'ятниця 13: чого боятися і що не можна робити / Фото: Колаж: Сьогодні,
Сьогодні – п'ятниця 13-те . День, якого більшість забобонних людей бояться і вважають демонічним через поєднання числа і дня тижня.
Причому навіть в офіційній медицині існує термін, що означає страх перед п'ятницею 13-го. параскаведікатріафобія .
Вважається, що п'ятниця 13-те приносить одні неприємності, кишить небезпеками та заряджена невдачами. А у 2022 році містична сила 13 травня підкріплюється ще й тим, що вона саме потрапила у коридор затемнень – між 30 квітня та 16 травня.
Що ж категорично не можна робити у п'ятницю 13, щоб уникнути всіх бід? Читайте у нашій статті.
Головні заборони у п'ятницю 13-те за народними прикметами
- цього дня не потрібно починати жодних нових справ – вони зайдуть у глухий кут;
- якщо ви дуже забобонні, краще взагалі пересидіти цей злощасний день вдома і нікуди не виходити .
- але якщо все-таки зважилися, то, йдучи з дому, не озирайтесь і не повертайтесь навіть якщо щось забули;
- поганий вибір дня для далеких поїздок та подорожей , бо є ризик не повернутись назад;
- погана прикмета грати весілля
у п'ятницю 13 – у сім'ї не буде щастя;П'ятниця 13 / Фото: Pinterest
- не варто купувати чи продавати нерухомість у цей день;
- краще не стояти під сходами у цей день, інакше спіткає кара;
- категорично не можна у п'ятницю 13-го стригти волосся та нігті ;
- фарбуючи волосся цього дня, уникайте рудих відтінків ;
- в одязі потрібно виключити коричневий колір ;
- бережіться чорних котів , що перебігають вам дорогу – давня прикмета;
- можна нікуди не ходити, якщо вам назустріч йдуть люди з порожніми відрами , сумками, банками – сигнал до невдачі;
- у жодному разі не можна у п'ятницю 13 чортихатися і промовляти слово "свиня";
- перестилати постільну білизну цього дня – погана прикмета;
- лягаючи спати у п'ятницю 13, не можна довго дивитися у дзеркало .
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