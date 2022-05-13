Пятница 13: что нельзя делать и особенности дня

Пятница 13: чего бояться и что нельзя делать / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня, freepik.com
Сегодня – пятница 13-е . День, которого многие суеверные люди боятся и считают демоническим из-за сочетания числа и дня недели.
Причем, даже в официальной медицине существует термин, означающий страх перед пятницей 13-го – параскаведекатриафобия .
Считается, что пятница 13-е приносит одни неприятности, кишит опасностями и заряжена неудачами. А в 2022 году мистическая сила 13 мая подкрепляется еще и тем, что он как раз попал в коридор затмений – между 30 апреля и 16 мая.
Что же категорически нельзя делать в пятницу 13, чтобы избежать всех бед? Читайте в нашей статье.
Главные запреты в пятницу 13-е по народным приметам
- в этот день не нужно начинать никаких новых дел – они зайдут в тупик;
- если вы очень суеверны, лучше вообще пересидеть этот злополучный день дома и никуда не выходить .
- но если все-таки решились, то, уходя из дома, не оглядывайтесь и не возвращайтесь , даже если что-то забыли;
- плохой выбор дня для дальних поездок и путешествий , т.к. есть риск не вернуться назад;
- плохая примета играть свадьбу
в пятницу 13 – в семье не будет счастья;Пятница 13 / Фото: Pinterest
- не стоит приобретать или продавать недвижимость в этот день;
- лучше не стоять под лестницей в этот день, иначе постигнет кара;
- категорически нельзя в пятницу 13-го стричь волосы и ногти ;
- окрашивая волосы в этот день, избегайте рыжих оттенков ;
- в одежде нужно исключить коричневый цвет ;
- берегитесь черных котов , перебегающих вам дорогу – давняя примета;
- можно никуда не ходить, если вам навстречу идут люди с пустыми ведрами , сумками, банками – сигнал к неудаче;
- ни в коем случае нельзя в пятницу 13 чертыхаться и произносить слово "свинья";
- перестилать постельное белье в этот день – плохая примета;
- ложась спать в пятницу 13, нельзя долго смотреть в зеркало .
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