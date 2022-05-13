Пятница 13: что нельзя делать и особенности дня

Пятница 13: чего бояться и что нельзя делать / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня, freepik.com

Сегодня – пятница 13-е . День, которого многие суеверные люди боятся и считают демоническим из-за сочетания числа и дня недели.

Причем, даже в официальной медицине существует термин, означающий страх перед пятницей 13-го – параскаведекатриафобия .

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Считается, что пятница 13-е приносит одни неприятности, кишит опасностями и заряжена неудачами. А в 2022 году мистическая сила 13 мая подкрепляется еще и тем, что он как раз попал в коридор затмений – между 30 апреля и 16 мая.

Что же категорически нельзя делать в пятницу 13, чтобы избежать всех бед? Читайте в нашей статье.

Главные запреты в пятницу 13-е по народным приметам

в этот день не нужно начинать никаких новых дел – они зайдут в тупик;

– они зайдут в тупик; если вы очень суеверны, лучше вообще пересидеть этот злополучный день дома и никуда не выходить .

. но если все-таки решились, то, уходя из дома, не оглядывайтесь и не возвращайтесь , даже если что-то забыли;

, даже если что-то забыли; плохой выбор дня для дальних поездок и путешествий , т.к. есть риск не вернуться назад;

, т.к. есть риск не вернуться назад; плохая примета играть свадьбу в пятницу 13 – в семье не будет счастья;

Пятница 13 / Фото: Pinterest

в пятницу 13 – в семье не будет счастья; не стоит приобретать или продавать недвижимость в этот день;

в этот день; лучше не стоять под лестницей в этот день, иначе постигнет кара;

в этот день, иначе постигнет кара; категорически нельзя в пятницу 13-го стричь волосы и ногти ;

; окрашивая волосы в этот день, избегайте рыжих оттенков ;

; в одежде нужно исключить коричневый цвет ;

; берегитесь черных котов , перебегающих вам дорогу – давняя примета;

, перебегающих вам дорогу – давняя примета; можно никуда не ходить, если вам навстречу идут люди с пустыми ведрами , сумками, банками – сигнал к неудаче;

, сумками, банками – сигнал к неудаче; ни в коем случае нельзя в пятницу 13 чертыхаться и произносить слово "свинья";

и произносить слово "свинья"; перестилать постельное белье в этот день – плохая примета;

в этот день – плохая примета; ложась спать в пятницу 13, нельзя долго смотреть в зеркало .

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