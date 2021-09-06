6 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Рош ха-Шана, День боротьби з прокрастинацією – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 6 вересня.

6 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Якей народне і православне свято в українців 6 вересня 2021 рокуи? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 6 вересня

Рош ха-Шана - єврейський Новий рік щорічно відзначається на молодика сьомого місяця тишрея за єврейським календарем і в 2021 році випадає на період з 6 по 7 вересня. - єврейський Новий рік щорічно відзначається на молодика сьомого місяця тишрея за єврейським календарем і в 2021 році випадає на період з 6 по 7 вересня.

День боротьби з прокрастинацією (Fight Procrastination Day) проводиться з метою навчитися не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні.

День об'єднання в Болгарії – встановлений на честь приєднання Східної Румелії до Князівства Болгарія в 1885 році.

День Незалежності відзначає Свазіленд.

Іменинники 6 вересня

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День ангела сьогодні відзначають: Арсеній, Георгій, Кузьма, Максим, Петро.

Якей сьогодні церковне свято

6 вересня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Євтихія, учня апостола Іоанна Богослова, мученика Татіона, мучениці Сіри, діви Персидської, преподобного Георгія Лимніота, рівноапостола Косьми Етолійського. Перенесення мощей святителя Петра, митрополита Київського, всієї Русі чудотворця.

Народне свято

У народі 6 вересня шанувався Євтихій Тихий. Зрозуміло, що в цей день спостерігалася дуже тиха, спокійна і безвітряна погода. Саме така, яка потрібна для збору насіння льону, чим і займалися селяни в цей період, одягнувшись у лляний одяг.

Прикмети на 6 вересня

на Євтихія погода тиха;

на Євтихія не можна дивитися на схід сонця – це до біди;

дощ на Євтихія – до сухої осені;

сира погода на Євтихія – буде хороший урожай наступного року;

дзвінко співають синиці – до швидкого настання справжньої осені.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 6 вересня

1522 - завершена перша навколосвітня подорож, розпочата Фернаном Магелланом.

1770 – почалося будівництво міста Олександрівська (сучасного Запоріжжя).

1936 – в СРСР засновано почесне звання "Народний артист СРСР", а першими артистами, які його отримали, стали К.С. Станіславський, В.І. Немирович-Данченко, Федір Шаляпін та ін.

1952 – в Женеві підписано Всесвітню конвенцію про авторське право.

1987 – в Америці вперше проведена хірургічна операція з роз'єднання сіамських близнюків.

Хто народився 6 вересня

1824 – Хайрем Бердан, американський військовий, який розробив рушницю "Берданка".

1897 – Іван Микитенко, український письменник, драматург.

1943 – Роджер Вотерс, англійський рок-музикант, екс-учасник групи Pink Floyd.

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