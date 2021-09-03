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Рош Ха-Шана-2021: дата, історія і значення

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 вересня, 17:37
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На початку вересня традиційно відзначається Єврейський Новий рік Рош ха-Шана з древньою історією і традиціями
Коли відзначається Єврейський Новий рік
Коли відзначається Єврейський Новий рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Наближається значиме свято юдеїв – Рош Ха-Шана-2021 . Воно традиційно відзначається восени і означає настання Нового року. Саме з нього починається відлік чергового року в єврейському календарі.

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Коли настане Рош ха-Шана в 2021 році

День єврейського Нового року залежить від місячного календаря і настає в момент молодика сьомого місяця тишрей за єврейським календарем.

Щорічно Рош ха-Шана припадає на період з кінця вересня по початок жовтня нашого календаря.

Рош ха-Шана в 2021 році випадає на вечір 6 вересня і знаменує настання 5782 Нового року . Традиційно він відзначатиметься два дні, до вечора 8 вересня .

Рош ха-Шана: історія свята

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Єврейський Новий рік в історії та культурі цього древнього народу пов'язаний із багатьма значущими подіями:

  • в день Рош ха-Шана Бог створив Адама і Єву ;
  • перші люди порушили заборону не їсти плоди від дерева пізнання добра і зла і були вигнані з раю;
  • в цей день Ной вийшов зі свого ковчега;
  • була послана вагітність праматері єврейського народу Сарі.

Примітно, що в іудеїв, на відміну від нас, Новий рік не збігається з першим місяцем року. Згідно єврейському Священному Писанню Танахе, перший місяць року – це весняний місяць авів (нісан) . З його початком євреї вийшли з Єгипту.

А ось Новий рік святкується не в перший, а в сьомий місяць, тишрей , і цей період називається "Днем священих зборів" .

Після зустрічі Рош ха-Шана починаються десять днів молитов і каяття, які отримали назву "Дні трепету" . На завершення цього періоду настає чергове свято – Йом-Кіпур . Це день посту, покаяння і відпущення гріхів.

Значення Рош ха-Шана

Євреї свято вірять, що на Новий рік Рош ха-Шана Творець судить увесь світ за вчинками людей і приймає рішення, хто гідний жити протягом наступного року.

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Це період, коли потрібно тримати духовний звіт за свої дії, слова і навіть думки протягом усього минулого року. Іудеї каються і моляться, щоб сприятливо вплинути на рішення Бога.

А головним побажанням в дні Рош ха-Шана – щоб вони були вписаними в "Книгу життя" , що означає добробут протягом усього року.

Дивіться відео про приїзд хасидів до Умані в 2021 році та інші новини України:

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Раніше ми розповідали, що хасиди їдуть до Умані, щоб зустріти Рош ха-Шана біля могили цадика Нахмана.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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