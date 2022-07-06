З Днем Івана Купала: привітання, яскраві картинки та листівки (фото)

З Днем Івана Купала: найкращі привітання та картинки / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогоднішньої ночі, з 6 на 7 липня, ми зустрічаємо стародавнє магічне та гарне літнє свято Івана Купала , яке присвячене древнім народним традиціям, а також стихіям сонця, води, трав і квітів, коханню та молодості.
Пропонуємо вам ефектні картинки, добрі побажання, гарні вірші та вітання з Днем Івана Купала-2022 .
Красиві вітання зі святом Івана Купала у віршах
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Чарує папороті цвіт
В ніч пристрасті й кохання
Купальське свято йде у світ -
Прийми мої вітання!
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Нехай купальське вогнище
Очистить вас від негараздів.
В ніч на Івана на Купала
Я від душі бажаю тільки щастя!
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У ніч купальську тиху
Запалимо вогонь,
Щоби біда і лихо
Минали осторонь,
Добро, що є навколо,
Єднається в цей час,
Хай сила зла ніколи
Не опанує нас!
Бажаємо здоров'я
І дітям, і старим,
Щоб лиш добро збувалось,
І вдача посміхалась,
Мов сонцем золотим!
З Днем Івана Купала: вітання своїми словами
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У свято Івана Купала бажаю тобі щедрості долі, пишності природи, чистої води, яскравого сонця, душевного зцілення та бадьорості тіла, доброго успіху та благополуччя на життєвому шляху. Нехай світ буде прихильним і добрим до тебе, нехай запанує мир навколо і благоденство в душі!
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Вітаю зі святом Івана Купала! Бажаю цього магічного дня, щоб справдилися головні мрії! Живіть у мирі та здоров'ї, любові та процвітанні, надії та вірі у добро і справедливість.
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Вітаю із Днем Івана Купала. Бажаю тобі знайти свою квітучу папороть, яка допоможе серцю розцвісти пелюстками радості, щастя та кохання. Нехай тобі зустрічаються добрі люди, нехай цього дня з тобою станеться справжнє диво! Здоров'я, благодаті та радості.
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