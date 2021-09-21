З Днем осіннього рівнодення: душевні картинки, вітання та вірші

З Днем осіннього рівнодення: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні
22 вересня прийде День осіннього рівнодення у 2021 році. Цей день здавна наділявся магічними властивостями, і неспроста – адже день стає рівним ночі, світло гармонує з темрявою, а добро незмінно перемагає зло. У всякому разі, всі цього щиро бажають одне одному.
Ми зібрали для вас прикольні, душевні, радісні і веселі привітання з Днем осіннього рівнодення, щоб підняти настрій, додати сонця й позитиву.
Осіннє рівнодення-2021: що у жодному разі не можна робити
Ефектні привітання в День осіннього рівнодення-2021 у віршах
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Я желаю, чтоб ночи и дни
Мы любовью за край наполняли,
Чтобы жили в гармонии мы
Чтобы счастья часы не считали.
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Осень с летом расстается,
И то плачет, то смеется,
То дождинками всплакнет,
То вдруг солнцем все зальет,
Равноденствие природы,
Разнообразие погоды!
День сегодня равен ночи,
Скоро станет он короче,
Но то завтра, а сейчас,
С равноденствием всех вас!
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День улегся на чашу весов
На вторую устроилась ночь,
Мироздания счастливые дети,
Шумный сын и тихая дочь.
Пополам разделили минуты,
На двоих часы поделили,
День осеннего равноденствия
Вы сегодня нам подарили!
Красиві привітання з осіннім рівноденням у прозі
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Вітаю з Днем осіннього рівнодення! Бажаю удачі у всіх починаннях, здійснення мрій, світлого і доброго настрою, незважаючи на час доби, віри в себе і просування до своїх цілей.
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Нехай День осіннього рівнодення подарує гарний настрій, спокій і врівноваженість, здоров'я і багато посмішок, нехай і свята, і будні, і кожен день будуть наповнені щастям, сонцем і теплом.
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У День осіннього рівнодення від щирого серця прийміть вітання! Бажаю, щоб не тільки сьогодні, але і кожен день був наповнений радісними і світлими почуттями, щоб здоров'я було міцним, а всі мрії втілювалися в плани і обов'язково збувалися.
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