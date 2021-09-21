З Днем осіннього рівнодення: душевні картинки, вітання та вірші

З Днем осіннього рівнодення: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

22 вересня прийде День осіннього рівнодення у 2021 році. Цей день здавна наділявся магічними властивостями, і неспроста – адже день стає рівним ночі, світло гармонує з темрявою, а добро незмінно перемагає зло. У всякому разі, всі цього щиро бажають одне одному.

Ми зібрали для вас прикольні, душевні, радісні і веселі привітання з Днем осіннього рівнодення, щоб підняти настрій, додати сонця й позитиву.

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Ефектні привітання в День осіннього рівнодення-2021 у віршах

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Я желаю, чтоб ночи и дни

Мы любовью за край наполняли,

Чтобы жили в гармонии мы

Чтобы счастья часы не считали.

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З Днем осіннього рівнодення: картинки зі святом / Фото: Pinterest

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Осень с летом расстается,

И то плачет, то смеется,

То дождинками всплакнет,

То вдруг солнцем все зальет,

Равноденствие природы,

Разнообразие погоды!

День сегодня равен ночи,

Скоро станет он короче,

Но то завтра, а сейчас,

С равноденствием всех вас!

З Днем осіннього рівнодення: кращі поздоровлення і картинки / Фото: Pinterest

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День улегся на чашу весов

На вторую устроилась ночь,

Мироздания счастливые дети,

Шумный сын и тихая дочь.



Пополам разделили минуты,

На двоих часы поделили,

День осеннего равноденствия

Вы сегодня нам подарили!

З Днем осіннього рівнодення: листівки / Фото: Pinterest

Красиві привітання з осіннім рівноденням у прозі

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Вітаю з Днем осіннього рівнодення! Бажаю удачі у всіх починаннях, здійснення мрій, світлого і доброго настрою, незважаючи на час доби, віри в себе і просування до своїх цілей.

З Днем осіннього рівнодення: привітання / Фото: Pinterest

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Нехай День осіннього рівнодення подарує гарний настрій, спокій і врівноваженість, здоров'я і багато посмішок, нехай і свята, і будні, і кожен день будуть наповнені щастям, сонцем і теплом.

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У День осіннього рівнодення від щирого серця прийміть вітання! Бажаю, щоб не тільки сьогодні, але і кожен день був наповнений радісними і світлими почуттями, щоб здоров'я було міцним, а всі мрії втілювалися в плани і обов'язково збувалися.

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