Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
Результати пошуку

Як правильно спати

Як зняти катишки

Як почистити апельсин

Як зберігати сумки

Як обрізати виноград

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
4 листопада, 07:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
День залізничника України, святкування Казанської ікони Божої Матері – які ще значні дати та важливі події в історії України та світу відзначаються 4 листопада.
4 листопада: яке сьогодні свято
4 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне та православне свято в українців 4 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 4 листопада

  • День залізничника України встановлений президентським указом у 2002 році на честь прибуття у 1861 році до Львова першого поїзда на території сучасної України.
  • Дівалі (Діпавалі) або "Фестиваль Вогнів" – головне індійське та індуїстське свято, яке у 2021 році випадає на 4 листопада. Символізує перемогу добра над злом, на честь чого повсюдно запалюються свічки та ліхтарики.
  • День Тутанхамона вшановується на честь виявлення в 1922 році гробниці стародавнього єгипетського фараона.

Іменинники 4 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Ганна, Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Єлизавета, Захар, Іван, Іраклій, Костянтин, Максим, Максиміліан, Микола, Серафим, Федір.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

4 листопада в православній церкві вшановується пам'ять рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця, сімох отроків у Ефесі: Максимиліана, Ямвлиха, Мартиніана, Діонісія, Антоніна, Константина (Єксакустодіана) та Іоана, мучеників Олександра, єпископа, Іраклія, воїна, та жон Анни, Єлисавети, Феодори та Глікерії. Андрониківської, Казанської ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 4 листопада на честь чудотворної Казанської ікони Божої Матері святкували Казанську осінню – бабину заступницю. Цей день люди називали кордоном між осінню та зимою. А якщо на цей день було призначено весілля, то такі сім'ї були щасливими та міцними.

Прикмети на 4 листопада

  • дощ на Казанську приведе гарний урожай;
  • з Казанської осінньої мороз невеликий, та стояти не велить;
  • до Казанської ще не зима, і з Казанської не осінь;
  • якщо на Казанську дощитиме – зима не за горами;
  • стоїть туман із ранку – можна чекати на відлигу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 4 листопада

  • 1493 – експедиція Христофора Колумба відкрила архіпелаг Гваделупа.
  • 1708 – український гетьман Іван Мазепа розірвав спілку з імператором Петром І та перейшов на бік Карла ІІ.
  • 1879 – американець Джеймс Рітті запатентував перший касовий апарат.
  • 1890 – у Лондоні відкрилося метро – перша у світі підземна електрична дорога.
  • 1922 – англійським археологом Хоуардом Картером було виявлено гробницю давньоєгипетського фараона Тутанхамона.
  • 1946 – у Парижі утворено Організацію Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).
  • 1950 – у Римі прийнято Європейську конвенцію з прав людини.

Хто народився 4 листопада

  • 1898 – Василь Кучабський, український військовий діяч, історик.
  • 1910 – Семен Ластович, український кобзар, автор праці з історії та виготовлення бандури.
  • 1933 – Чарльз Куен Као, китайський, британський та американський інженер-фізик, винахідник оптоволокна.
  • 1956 – Ігор Тальков, радянський рок-музикант, співак, поет, автор-виконавець.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак дня
Як зробити гарбуз Джек власноруч
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням граната?
Місячний календар на тиждень
1 - 7 листопада
Як Місяць впливає на наше життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти