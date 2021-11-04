4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне та православне свято в українців 4 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято, 4 листопада
- День залізничника України встановлений президентським указом у 2002 році на честь прибуття у 1861 році до Львова першого поїзда на території сучасної України.
- Дівалі (Діпавалі) або "Фестиваль Вогнів" – головне індійське та індуїстське свято, яке у 2021 році випадає на 4 листопада. Символізує перемогу добра над злом, на честь чого повсюдно запалюються свічки та ліхтарики.
- День Тутанхамона вшановується на честь виявлення в 1922 році гробниці стародавнього єгипетського фараона.
Іменинники 4 листопада
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Ганна, Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Єлизавета, Захар, Іван, Іраклій, Костянтин, Максим, Максиміліан, Микола, Серафим, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
4 листопада в православній церкві вшановується пам'ять рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця, сімох отроків у Ефесі: Максимиліана, Ямвлиха, Мартиніана, Діонісія, Антоніна, Константина (Єксакустодіана) та Іоана, мучеників Олександра, єпископа, Іраклія, воїна, та жон Анни, Єлисавети, Феодори та Глікерії. Андрониківської, Казанської ікони Божої Матері.
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Народне свято
У народі 4 листопада на честь чудотворної Казанської ікони Божої Матері святкували Казанську осінню – бабину заступницю. Цей день люди називали кордоном між осінню та зимою. А якщо на цей день було призначено весілля, то такі сім'ї були щасливими та міцними.
Прикмети на 4 листопада
- дощ на Казанську приведе гарний урожай;
- з Казанської осінньої мороз невеликий, та стояти не велить;
- до Казанської ще не зима, і з Казанської не осінь;
- якщо на Казанську дощитиме – зима не за горами;
- стоїть туман із ранку – можна чекати на відлигу.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 4 листопада
- 1493 – експедиція Христофора Колумба відкрила архіпелаг Гваделупа.
- 1708 – український гетьман Іван Мазепа розірвав спілку з імператором Петром І та перейшов на бік Карла ІІ.
- 1879 – американець Джеймс Рітті запатентував перший касовий апарат.
- 1890 – у Лондоні відкрилося метро – перша у світі підземна електрична дорога.
- 1922 – англійським археологом Хоуардом Картером було виявлено гробницю давньоєгипетського фараона Тутанхамона.
- 1946 – у Парижі утворено Організацію Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).
- 1950 – у Римі прийнято Європейську конвенцію з прав людини.
Хто народився 4 листопада
- 1898 – Василь Кучабський, український військовий діяч, історик.
- 1910 – Семен Ластович, український кобзар, автор праці з історії та виготовлення бандури.
- 1933 – Чарльз Куен Као, китайський, британський та американський інженер-фізик, винахідник оптоволокна.
- 1956 – Ігор Тальков, радянський рок-музикант, співак, поет, автор-виконавець.
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