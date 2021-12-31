З новим роком 2022: барвисті картинки, яскраві листівки та прикольні вітання

З Новим роком 2022: яскраві картинки та вітальні листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже сьогодні вночі ми зустрічаємо Новий рік 2022. Вітаємо вас із цим довгоочікуваним, позитивним, добрим та радісним зимовим святом!

А ще ми зібрали для вас оригінальні, душевні, смішні та прикольні картинки, листівки, вірші й привітання з Новим роком 2022. Обов'язково надішліть їх друзям, рідним та близьким людям, щоб у всіх був святковий настрій.

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Прикольні привітання з Новим роком 2022 Тигра у віршах

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Полосатый и красивый

К нам приходит Новый год,

Он несет достаток, счастье,

Избавление от невзгод.



Пусть для вас он добрым будет,

Понапрасну не рычит,

Воплощение всех желаний

Черный Тигр посулит.



Жить желаю вам с ним дружно,

И печалей год не знать,

В общем, радоваться жизни,

Богатеть и процветать.

Картинки з Новим роком 2022 / Фото: pinterest

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С Новым годом поздравляю

И от всей души желаю

Веселиться и смеяться,

Ни на что не обижаться,

Жить легко и без забот

Весь грядущий новый год.

Наслаждаться каждым мигом

И дарить свое тепло,

Быть всегда на позитиве,

Чтоб всегда во всем везло!

С Новым годом! С новым счастьем!

Смеха, мира и добра!

Пусть обходят все ненастья,

Жизнь одарит вас сполна!

Вітаємо з Новим роком Тигра 2022 / Фото: pinterest

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Пусть исполняются мечты,

Улыбки засияют ярко!

Любви, здоровья, доброты

И замечательных подарков!

З Новим роком: красиві привітання / Фото: pinterest

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Желаю в новом вам году

Поймать удачу на ходу.

Все успевать, всех удивлять,

Смеяться и не унывать.



Любить, надеяться и верить,

И счастье на себя примерить,

Чтоб никогда вам не тужить,

А просто интересно жить!

Картинки та вітальні листівки на Новий рік / Фото: pinterest

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С годом Тигра! Счастья вам

И удачи всем делам!

Праздник пусть прогонит грусть,

Год удачным будет пусть!



Тигр пускай вас защищает,

Все болезни прогоняет,

Праздник ярко отмечайте

И с улыбкой в год вступайте!

Привітання з Новим роком 2022: картинки та листівки / Фото: pinterest

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Тигр пускай мечты исполнит,

Кошелек пустой наполнит,

Теплотой согреет дом,

Чтоб дела шли на подъем,

Трудностей чтоб не встречали,

Год весь жили-пировали,

Не болели, не старели

И успех во всем имели!

Картинки з Новим роком 2022 / Фото: pinterest

Позитивні вітання з Новим роком у прозі

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Нехай сильний, сміливий та могутній Тигр принесе міцного здоров'я, витривалості, сил, грошей та пристрасного кохання! Нехай кожен день цього року буде наповнений любов'ю, добром і позитивними емоціями!

З Новим роком: картинки та привітання / Фото: pinterest

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З Новим 2022 роком! У рік Тигра бажаю вам мудрості, сили, сміливості, любові, здоров'я, незалежності, креативності, гармонії, краси та виконання найзаповітніших бажань. Будьте яскравими, веселими, позитивними, багатими, частіше усміхайтеся та насолоджуйтесь життям. Нехай цей рік запам'ятається найщасливішими моментами та незабутніми зустрічами, класними знайомствами, гарними новинами.

Привітання з Новим роком 2022 / Фото: pinterest

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Вітаю з Новим 2022 роком! Бажаю, щоб він приніс вам багато щастя, удачі, усмішок, тепла та світла. Нехай він наповниться яскравими фарбами, незабутніми враженнями та радісними подіями. Бажаю всім у Новому році бути здоровими, красивими, коханими та успішними!

Картинки з Новим роком 2022 / Фото: pinterest

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Вітаю із роком Тигра! Нехай він буде таким же яскравим, потужним, граціозним і незалежним, як ця символічна тварина. Нехай він принесе безліч цікавих зустрічей, фінансових благ, сімейного затишку та благополуччя.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.