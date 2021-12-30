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Привітання з Новим роком 2022: добірка оригінальних віршів, побажань та яскравих листівок

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
30 грудня, 05:30
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Як ефектно, просто, прикольно та лаконічно привітати друзів, рідних і близьких з Новим роком Тигра-2022
Привітання з Новим Роком 2022: картинки та листівки
Привітання з Новим Роком 2022: картинки та листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні радісних та довгоочікуваних новорічних свят ми підготували для вас найяскравіші, добрі, веселі та філософські привітання з Новим роком 2022. А ще зібрали барвисті вітальні листівки, прикольні картинки , красиві фотографії зі святами. Обов'язково надсилайте їх близьким, друзям, колегам, знайомим, коханим та рідним людям.

Оригінальні привітання з Новим Роком 2022 у віршах

***

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Приходит полосатый год
Пусть он избавит от невзгод!
Пусть Тигр мурлычет, не рычит,
Загривок дыбом не торчит,
Пусть когти прячутся от глаз,
Судьба пусть приласкает нас.
И хватит пусть на всех полос –
Без раздражений и без слез!

Привітання з Новим роком 2022 / Фото: pinterest
Привітання з Новим роком 2022 / Фото: pinterest

***

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Поздравляю с годом Тигра!
Скоро он в ваш дом придет!
Пусть здоровья, счастья, мира
И богатства принесет!

З Новим роком: картинки і привітання / Фото: pinterest
З Новим роком: картинки і привітання / Фото: pinterest

***

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С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!
С годом Тигра поздравляю
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.
Наслаждаться каждым мигом
И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всем везло!

Картинки з Новим роком 2022 / Фото: pinterest
Картинки з Новим роком 2022 / Фото: pinterest

***

Пусть весело звенят бокалы,
И в доме вашем смех звучит.
Вас с Новым годом поздравляю,
К нам лапой Тигр уже стучит.

Пусть принесет с собой удачу,
Любовь, достаток, чудеса,
Чтобы от счастья ежедневно
Сияли радостью глаза.

Пусть все тревоги и печали
Снежок пушистый заметет
И по весне, когда растает,
Их все с собою унесет.

Привітання з Новим роком 2022: картинки та листівки / Фото: pinterest
Привітання з Новим роком 2022: картинки та листівки / Фото: pinterest

Позитивні привітання з Новим Роком 2022 у прозі

***

Вітаю з Новим роком! Нехай він принесе вам багато радості, щастя, удачі, багатства, миру, тепла та світла. Нехай він буде наповнений яскравими фарбами, незабутніми враженнями та радісними подіями. Бажаю всім у Новому році бути здоровими, красивими, коханими та успішними!

Картинки та вітальні листівки на Новий рік / Фото: pinterest
Картинки та вітальні листівки на Новий рік / Фото: pinterest

***

З Новим роком 2022! Бажаю, щоб увесь цей рік у вас не припинялася світла смуга Тигра. Будьте щасливі, здорові, кохані, успішні та натхненні!

З Новим роком: красиві вітання / Фото: pinterest
З Новим роком: красиві вітання / Фото: pinterest

***

Нехай Новий рік подарує безмежне море здійснених надій, порозуміння та гармонію, щастя й мир, достаток і благополуччя!

Вітаємо з Новим роком Тигра 2022 / Фото: pinterest
Вітаємо з Новим роком Тигра 2022 / Фото: pinterest

***

Ось і добігає кінця 2021 рік. Нехай у ньому залишаться всі прикрощі, смуток, розчарування. Нехай у Новому році вас не покинуть здоров'я та удача, гармонія із собою та миром, любов і надія на краще. Бажаю у Новому 2022 році виконання задуманих планів, простого виходу зі складних ситуацій, кохання, щастя й здоров'я. І нехай у новорічну ніч обов'язково станеться диво!

Картинки з Новим роком 2022 / Фото: pinterest
Картинки з Новим роком 2022 / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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