Скільки вихідних буде на День Незалежності України-2021

Серпень подарує українцям найдовші вихідні на святкування Дня Незалежності країни 2021 року

Вихідні на День Незалежності України / Фото: Сьогодні

Останній літній місяць багатий на народні, церковні та державні свята, найголовнішим з яких є День Незалежності України. Це офіційний державний вихідний.

Він щорічно відзначається 24 серпня, починаючи з 1991 року, і цього літа ми святкуватимемо 30-річний ювілей незалежності нашої країни.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо загалом, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Скільки вихідних на День Незалежності України-2021

2021 року 24 серпня випадає на вівторок. Проте у нас буде не один, а відразу чотири вихідних дні.

Справа в тому, що український уряд рекомендував перенесення робочого дня: з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня.

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Отже, завдяки перенесенню одного робочого дня українці 2021 року з нагоди святкування Дня Незалежності отримають пролонговані вихідні чотири дні поспіль – з суботи, 21 серпня, по вівторок, 24-те число.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували місячний календар на серпень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні.