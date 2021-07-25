Скільки вихідних буде на День Незалежності України-2021

Вихідні на День Незалежності України / Фото: Сьогодні
Останній літній місяць багатий на народні, церковні та державні свята, найголовнішим з яких є День Незалежності України. Це офіційний державний вихідний.
Він щорічно відзначається 24 серпня, починаючи з 1991 року, і цього літа ми святкуватимемо 30-річний ювілей незалежності нашої країни.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо загалом, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
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Скільки вихідних на День Незалежності України-2021
2021 року 24 серпня випадає на вівторок. Проте у нас буде не один, а відразу чотири вихідних дні.
Справа в тому, що український уряд рекомендував перенесення робочого дня: з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня.
Отже, завдяки перенесенню одного робочого дня українці 2021 року з нагоди святкування Дня Незалежності отримають пролонговані вихідні чотири дні поспіль – з суботи, 21 серпня, по вівторок, 24-те число.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
Раніше ми публікували місячний календар на серпень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні.
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