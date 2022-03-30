Теплий Олексій-2022: тематичні картинки та привітання

Теплий Олексій: картинки та привітання / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 30 березня, настав Теплий Олексій . Цього дня православні вшановують святого Олексія, Людину Божу, на честь якого й названо свято.

За народними прикметами, саме з цього дня настає справжня тепла весна , тане сніг і лід, руйнується санний шлях і прокидається природа.

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На Олексія люди здавна закликали весну і бажали якнайшвидшого приходу тепла. Ми зібрали для вас гарні та добрі привітання з Теплим Олексієм , а також тематичні картинки та зображення святого Олекси.

З Теплим Олексієм: добрі вітання у прозі та картинки

Гарні картинки та привітання з Теплим Олексієм / Фото: pinterest

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Вітаю зі світлим весняним днем – Теплим Олексієм. Бажаю, щоб, нарешті, потепліло і на серці, і в душі, щоб там оселилася радість, щастя, мир і спокій. Щоб настала весна, а доля дарувала лише добрі подарунки.

Листівки та картинки на день Теплого Олексія / Фото: pinterest

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З теплим Олексієм! Зі святом весни! Нехай все погане піде з життя, як сніг. Нехай радість та мир оселиться у серці, як весняне тепло. Нехай святий убереже вас від усіх бід, хвороб, невдач та ворогів.

Олексіїв день: вітальні листівки / Фото: pinterest

Яскраві картинки та вітання у віршах на день Теплого Олексія

З Олексієвим днем: картинки та вірші / Фото: pinterest

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В праздник Теплый Алексей,

Вам солнечных желаю дней,

Весенних солнечных деньков

И ласковых, душевных слов.



Пусть будет в доме благодать,

Всегда к столу есть что подать,

Любовью сердце пусть живет,

Душа от радости поет.

Тематичні картинки на день Теплого Олексія / Фото: pinterest

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В праздник Теплый Алексей

От души тебе желаю

Обогретых солнцем дней,

Счастья без конца и края!



Чтоб удача, как маяк,

За собой тебя манила

И, как будто добрый маг,

Все мечтанья воплотила!

Святкові картинки на день Олексія / Фото: pinterest

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С Теплым Алексеем вас

Я сердечно поздравляю,

Радостных деньков прекрасных

От души вам пожелаю.



Разгуляется скорее

Пусть веселая весна,

Будет солнцем и цветами

Пусть проказница полна.

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